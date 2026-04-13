La reconocida vedette puertorriqueña Iris Chacón regresará a los escenarios con el espectáculo “Las Noches del Caribe” en el que busca revivir el esplendor, la elegancia y la energía que marcaron presentaciones en los hoteles más importantes del país en la época de los ochenta. El encuentro con el público será el 2 y 3 de mayo en el Moneró Café Teatro & Bar de Caguas.

El comunicado de prensa destaca que el show en Caguas está inspirado en las legendarias presentaciones en el Caribe Hilton y evocará “el estilo sofisticado y vibrante que marcó toda una generación”.

“Las Noches del Caribe” apuesta a un encuentro cercano entre la emblemática vedette y el público, y a transformar el Moneró Café Teatro & Bar “en un espacio íntimo donde la nostalgia y el arte se entrelazan para recrear la magia de aquella época dorada”.

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La artista estará acompañada por sus Chacón Dancers y “ofrecerá un espectáculo que fusiona canto, baile, carisma y elegancia, elementos que han definido su trayectoria artística”. La experiencia musical estará a cargo de Junno Faría All Stars para rendir tributo a los grandes éxitos de los años 80, recreando la atmósfera de las discotecas de la época.

Bajo la producción de ENPAREJA2, “Las Noches del Caribe” se presentará el sábado 2 de mayo a las 7:00 p.m. y el domingo 3 de mayo a las 3:00 p.m. en el Moneró Café Teatro & Bar. Los boletos están disponibles a través de Ticketera, y para más información el público puede comunicarse al 787-627-0211.