Nueva York. La cantante puertorriqueña Ivy Queen, veterana estrella del reguetón, debutó el miércoles en el mítico Carnegie Hall de Nueva York, que por primera vez acogió un concierto de este género urbano como parte del festival de cultura latina ‘Nuestros sonidos’.

A lo largo de la noche, la actuación de ‘la reina del reguetón’ se convirtió no solo en un homenaje al reguetón, sino también a Puerto Rico, presente durante todo el show con la proyección de una gran bandera en el escenario en varios momentos, además de las que algunos de los asistentes portaban.

Ivy también tuvo un guiño para los venezolanos y sacó al escenario su bandera también.

Martha Ivelisse Pesante, nombre real de la cantante, había dicho antes del concierto que asumía el desafío de llevar el reguetón a aquella sala porque de algún modo era la conclusión de “toda la lucha y la historia que vengo cargando a mis hombros y que viene detrás de mí” hasta llegar a ese momento.

El público -principalmente latinos de Nueva York-, totalmente entregado, gritó desde que la cantante piso el escenario, se puso en pie desde el minuto uno olvidando las butacas del teatro y bailó al son de la ‘caballota’ con canciones como ‘Que lloren’ o ‘Malvada’.

Ivy Queen estuvo rodeada de bailarines que aparecían en algunas de las canciones y que, en la pausa para el cambio de vestuario, brindaron un pequeño espectáculo inesperado al más puro estilo de la película ‘Magic Mike’, lo que mantuvo los ojos bien abiertos de los asistentes que esperaban la vuelta al escenario de la cantante.

De su traje de plumas y lentejuelas rojo y melena kilométrica pelirroja pasó a un body plateado lleno de brillos, como si de una armadura se tratara, y una peluca morada.

La actuación de la canción ‘La roca’ contó con bailarinas ‘drags’ que lo dieron todo en el escenario y fueron aplaudidas por los asistentes hasta salir del escenario para dar paso a la siguiente actuación cual pase de modelos.

Durante todo el concierto, Ivy Queen se mostró visiblemente emocionada llevándose la mano al pecho al ser ovacionada por el público en las pausas entre canciones y recordó su trayectoria: “Del ‘underground’ al Carnegie Hall”, aseguró.

Su repertorio fue variado, desde sus canciones más conocidas como ‘Dime’ a un homenaje a sus padres a través de la salsa y canciones de sus compañeros de la industria como ‘erreo sola’, de Bad Bunny, y ‘Dile que Bailando’, de Don Omar.

Para finalizar, escogió la canción que supuso un punto de inflexión en su carrera y que se convirtió en un himno del reguetón, ‘Yo quiero bailar’, a lo que los presentes reaccionaron con gran entusiasmo como broche final de la noche.

Como recomendación, “llevar tu corona derecha”

Ivy Queen, de 52 años, es una de las pioneras de este género y, en muchas ocasiones, es conocida como ‘Reina del reguetón’, título con el dice sentirse “fabulosa”.

La cantante, de origen puertorriqueño, nació en Nueva York y empezó su carrera en la década de los 80, pero cosechó sus primeros éxitos en los 90, siendo la primera mujer en enfrentarse a hombres en batallas de ‘freestyle’ y allanando el camino para otras artistas del también llamado género urbano.

“A veces me miro en el espejo y me digo: ¡Lo has hecho!”, aseguraba la cantante en una entrevista previa con EFE. “Como mujeres pasamos tantas cosas que la gente desconoce, pero siempre agradecida de las agallas desde las que me nacen”.

Respecto al género, la artista asegura que ha cambiado mucho tanto en el sonido y los rostros como en la mayor presencia de mujeres.

“Eso es espectacular porque si supieran lo difícil que fue y como uno se tenía manejar y maniobrar (para entrar en la industria musical)”, añade Ivy Queen.

Actualmente, continúa trabajando en un EP además de otras canciones que tiene pendientes, pero sostiene que lo hace sin la presión de la gente ya que le gusta que esta la extrañe, “en una industria donde sacan música repetitiva”, afirma.

La ‘Reina del reguetón’ tiene claro las tres recomendaciones que le hace a las mujeres que quieran entrar en el mundo musical: “Seguir el corazón, no perder tu integridad y llevar tu corona derecha”.