“Esta vez nos toca a nosotras”.

La intérprete urbana Ivy Queen regresa con un sencillo que establece una vez más su firmeza en cuanto a promover la autovalía, esta vez, con la invitación de celebrar un nuevo comienzo cuando llega el fin de una relación amorosa.

Sin dejar de motivar al baile a través de su ritmo, a través de Next propone centrarse en el objetivo de dejar atrás a quien no te valora, y darle la bienvenida al compromiso de superarlo y pasarla bien.

“Es como voltearles la tortilla a los hombres. Cuando los hombres terminan una relación, lo fácil que dicen next, y van para la próxima y la próxima”, expuso la artista en entrevista por videollamada desde Miami, Florida. “Next es ese concepto, ese himno que la mujer va a poder tener para cantarlo libremente poniéndolos a ellos en la encrucijada, teniéndolos a ellos con el guante en la cara, como de costumbre Ivy Queen suele hacer”, sostuvo enfática sobre el sencillo, que estrena hoy.

“Simple y sencillamente es empoderar cuando te enteras de que en una relación tú sabes que el tipo está haciendo las cosas mal, y escuchaste que a la ex le hizo la vida de cuadritos”, afirmó. “Es que yo me voy con mis amigas, voy a gozar, voy a disfrutar, y que tengo derecho a decir next, ¿por qué no? Si ellos lo hacen, nosotras también”, añadió sobre el tema, cuyo vídeo la muestra con varios cambios de imagen.

El vídeo musical presenta a la rapera con diversos cambios de ropa.

“Va a ser espectacular. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los cambios, porque no me gusta verme igual, es algo nato. Yo digo que soy hija del camuflaje. Van a verme con cambios de ropa, cambios de cabello”, adelantó con ilusión Martha Ivelisse Pesante, quien reflexionó sobre cuánto hace falta la determinación para poner fin a una relación amorosa que no funciona.

“Si la persona no quiere salir, no va a haber manera de que la saquen, ni su mamá viniendo a rescatarla”, observó una de las pioneras del género urbano. “Todo comienza por la voluntad. Cuando una mujer recolecta fragmentos de pensamientos y situaciones, y mide lo que le están dando con lo que le podrían dar o darse ella misma, es cuando se cansa y tiene ese despertar y dice ‘hasta aquí llegué, es mi oportunidad de crecer’”, dijo. “Las que me siguen a mí son unas mujeres que también han sido sufridas, y por eso utilizan mis canciones como himno y como referencia”, resaltó pensativa, y aclaró que la intención no es restar valor al hombre.

“Como seres humanos necesitamos un hombro dónde apoyarnos, dónde llorar, dónde reír, pero también somos lo autosuficientes para meterle mano a la vida con lo que nos trae”.

La “regaña” un hermano

El mes pasado la rapera encendió las redes sociales con una foto en bikini en la que muestra el orgullo de sus curvas, en una playa.

“No me lo esperaba. Yo no hago las cosas esperando que salgan virales”, sostuvo la “Diva urbana”. “Como siempre he sido una mujer tapada y recatada, y mis fotos de traje de baño yo siempre las tengo en mi celular, nunca las había compartido… Yo no soy de exponerme, y dije ‘vamos a usar a la foto’, sin imaginar el revuelo que causó”.

Miles de usuarios elogiaron su silueta.

“Tengo 48 bellos años de los cuales yo estoy muy orgullosa, y no creo que yo tenga que pedir permiso para hacer estas cosas”, sostuvo.

“Yo soy la mayor de mis hermanos”, dijo. “Lo más curioso del caso es que me llamaron los tres varones. Uno me regañaba y el otro me felicitaba”, confesó. “Hay uno que tiene un car wash y me decía ‘me llegó todo el mundo al car wash, si tú sacas un almanaque ahora mismo…’, y yo le dije ‘ey… espérate un momento, no voy a hacer un almanaque de trajes de baño’”, destacó entre risas la exponente urbana, quien expuso la intención de compartir la imagen.

“Quiero motivar a las mujeres afuera, que se sientan bellas y poderosas, que verse bien es importante, no solo el carapacho, sino por dentro también”.

Cantará con Celia Cruz

Otro de los proyectos que le provocan gran ilusión es la oportunidad de darle rienda a su pasión por la salsa, y cantar virtualmente con la fallecida guarachera cubana Celia Cruz, en el festival Calle 8 Live de Miami el próximo 4 de octubre.

“No me lo creo”, expresó ilusionada. “Soy amante de Celia Cruz hasta la última. La gente sé que se lo va a gozar, los que son como yo, que siempre iban al Día Nacional de la Zalsa. Estoy muy contenta con esto”, señaló “la Potra”, quien inspirada en la crisis mundial por el coronavirus, en abril lanzó en sencillo Antídoto, que además de servirle de desahogo, lleva la intención de invitar a reflexionar sobre cómo podemos levantarnos de la dificultad derivada de esta realidad.