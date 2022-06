La diva del reguetón, Ivy Queen, reapareció ayer en las redes sociales luego de que hace casi una semana publicara un vídeo en la que daba a entender que atravesaba una difícil situación de salud.

“Yo, de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy. Con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo usted puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, fueron las palabras de la reguetonera que levantaron sospechas sobre su condición de salud.

Ayer, aunque no tocó específicamente el tema , Ivy Queen publicó en su cuenta de Instagram tres fotos, una de ellas con el siguiente mensaje; “Cuando cuidas lo que dejas entrar en tú mente sólo lo importante llega al corazón”.

Mientras, en otra escribió; “Los te quiero no están para guardarse”.

Asimismo en un tono más jocoso bromeó sobre no saber publicar vídeos en los “reels” de Instagram.

“Mi cara cuando no entiendo porque cada vez que posteo un reel NO los pueden ver SUGERENCIAS SERÁN BIEN APRECIADAS💜”, escribió la autodenomidada “Caballota”.

El vídeo que publicó sobre su su aparente estado delicado de salud hace seis días, fue su primera publicación que hizo en meses pues a pesar de que la cantante es muy activa tanto en TikTok como en Instagram, llevaba semanas sin publicar nada.

“Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, escribió el pasado 30 de mayo la exponente de música urbana en su cuenta de Tik Tok.

Primera Hora ha intentado en varias ocasiones comunicarse con portavoces de prensa de la cantante para conocer sobre el estado de su salud, sin embargo, no se ha recibido respuesta.