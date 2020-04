J Balvin continúa estrenando los videos musicales de los sencillos de su último álbum “Colores”. En medio de su promoción, ofreció una entrevista a la revista GQ, en la que reveló cómo fue vivir con depresión y ansiedad durante largo tiempo de su vida.

A pesar del éxito con el que ya gozaba, el cantante colombiano no se sentía bien. La profunda tristeza lo invadía y no le permitía realizar sus actividades con normalidad.

“Sufría de ansiedad y depresión, y cada día era un particular infierno. Fueron más de 60 días de sentir que me hundía en este capítulo emocional. Y no quedó más que aceptarlo: era una tremenda depresión y necesitaba ayuda”, aseguró.

Ante la imposibilidad de mejorar por su cuenta, J Balvin no dudó en acudir a un profesional para superar esta dura etapa de su vida.

“Son cosas de las que no se conversa y no lo reconocía hasta que pedí ayuda profesional. Nunca nos enseñaron a detenernos a ver nuestra salud mental y tenemos que hablar de la depresión ya. Tal vez esa sea una de mis misiones. Llevar este mensaje y lograr que se acepte la crisis de salud mental que atravesamos y el tratamiento que se necesita", reconoció.

"Simplemente, hay que aceptar que somos humanos y nosotros, los personajes públicos, también. Y muy humanos”, agregó.

Finalmente, aseguró que fue su música la que le permitió reencontrarse consigo mismo y salir de aquel lugar de oscuridad.

“Todo lo que quería era responder: ‘¿quién soy yo?’ Quería conectarme de nuevo con mi ser y reinventarme, y este es el resultado”, afirmó con respecto a su reciente disco.