De llevar su testimonio de vida al ritmo de los “afrobeats” y el pop urbano, ahora triunfa con su mensaje de empoderamiento al son tropical.

El cantante de música cristiana Jafet consiguió fortaleza con su más reciente colaboración con su compatriota Michael Stuart con la nueva versión en salsa de “Un Nuevo Día”.

El puertorriqueño compartió con Primera Hora el entusiasmo que ha generado este nuevo arreglo de la canción que lanzó el pasado mes de octubre, con el fin de llevar una palabra de aliento y fe en momentos difíciles, sin olvidar de mover el esqueleto.

“Ambos temas son en ritmos que no se limitan para decir que esto es para la iglesia, son números bailables, es una canción alegre que, no importa la temporada, o la situación difícil, o que tengas un mal día, hoy será un nuevo día, vívelo disfrútalo, ten fe, dale pa’ lante, y qué más con estos ritmos que te hacen bailar”, expresó el intérprete.

Jafet también sostuvo que el junte con Stuart surgió tras un encuentro momentáneo que tuvo con el salsero en la emisora Máxima 99.9 FM, donde este le presentó el tema, y el “Mulato Rumbero” mostró interés en aportar su voz.

“Nos encontramos un 20 de octubre, del año pasado, grabamos el 27 de octubre, y el 3 de noviembre, fue que hicimos el video musical”, destacó el intérprete de música sacra, quien honró el espíritu cooperativo de su colega.

Los intérpretes tomaron menos de dos semanas para trabajar la nueva versión del tema y su video musical. ( Suministrada )

El puertorriqueño celebró la acogida del sencillo, que su versión tropical ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube, dado que el mismo se da luego de dos años de retirarse de los escenarios tras sufrir la muerte de su hijo por una enfermedad inesperada.

“No le digo una pérdida, pero Dios llamó a su presencia a mi hijo mejor de 11 años, que fue un proceso muy duro que probó mi fe”, expuso Jafet, quien asegura que la partida del niño lo llevó a un momento complejo donde anhelaba trabajar con su arte, pero el tiempo y la circunstancia emocional no se lo permitían.

Pero arraigarse a su espiritualidad, conocer a la pastora Wanda Rolón, así como ver el amor que tiene su hija por la música “afrobeats”, lo llevaron a regresar con esta canción que, pese a tener el fin de inspirar a otros, el mismo tema lo ayudó a sobresalir.

“Cuando estoy grabando la canción, y me estoy percatando de la letra, y lo que dice me tocó a mí, esta canción confirma que es una canción de victoria, una historia de echar hacia delante, que Dios está ahí para ayudarte, que dejes la pena a un lado... Y me doy cuenta que sale el proyecto, y todo se acelera de una forma increíble, y ha pasado con todos los otros proyectos que estoy lanzando”, apuntaló Jafet, quien asegura que el 2026 viene con otras colaboraciones “poderosas”, así como temas “donde canta lo lindo de la vida”.

“Viene muchas cosas en salsa, en balada, en música urbana, de verdad, estoy emocionado porque cada tema será espectácular. Estoy paso a paso”, acotó.