¡Ya está de vuelta!

Janina Irizarry, la primera ganadora de “Objetivo Fama”, marca una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo tema “Hoy Vuelvo Yo”

Tras más de dos décadas de cautivar al público en el conocido “reality show”, la boricua regresa con más fuerza y autenticidad con un proyecto que describió como “profundamente personal”, representando su evolución como intérprete y compositora en una faceta más íntima y poderosa.

El tema, escrito por la propia artista junto a Gabriel Quilichini, tuvo su estreno durante la undécima gala de la competencia de Telemundo, donde su voz volvió a encender el escenario con una energía renovada.

“Estoy feliz de estar en mi isla, en mi casa, con mi gente y mi familia. ¡Volví para quedarme y hacer música aquí!”, expresó Janina, en declaraciones escritas.

“Hoy Vuelvo Yo” aspira ser un canto a la resiliencia, la reinvención y la determinación, así como una dedicatoria a sus fieles seguidores.

“Esta canción es para mis fans, quienes nunca dejaron de creer en mí. Habla de levantarse con fuerza y seguir adelante, porque todos hemos vivido momentos en los que necesitamos renacer”, añadió la también actriz.

La producción del sencillo estuvo a cargo de Will Datil y se realizó completamente en Puerto Rico, con talento completamente local. Además, la artista resaltó que este estreno persigue explorar nuevas historias, sonidos y emociones desde lo más profundo de su esencia.

Con una trayectoria marcada por números como “Porque Tú No Estás”, “Sentir en la Vida” y “Fantasma”, Janina continúa su camino en la música más firme que nunca.

“Hoy Vuelvo Yo” ya está disponible en todas las plataformas digitales.