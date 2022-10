Impresionar en una tarima es uno de los anhelos más importantes para cualquier artista. No importan las veces, cada una cuenta como una nueva. Y si se trata de un recinto como el Coliseo José Miguel Agrelot, el compromiso se torna mayor.

Los aplausos efusivos al final del espectáculo del jueves del intérprete puertorriqueño Jay Wheeler confirmaron el éxito que anhelaba en su debut como protagonista en el venue. La emoción se tradujo en lágrimas, y el silencio resultó imprescindible por unos momentos para procesar su satisfacción por el resultado anhelado.

La ilusión por estrenarse en el Choliseo era grande, y la presión por dar un buen show como parte de su serie de conciertos Emociones, también.

En tarima, el júbilo, las sonrisas y el agradecimiento al público era la constante durante la faena de ponerle voz al repertorio romántico de más de 40 temas. Pero horas antes de festejar la ovación por su desempeño, la voz de éxitos como Si te veo y Viendo el techo reiteraba su nerviosismo en un minuto a minuto que lo acercaba al escenario.

Desde temprano, la agenda comenzó a marcar los planes que harían de este jueves un día inolvidable en la vida de José Angel López Martínez. La propuesta matrimonial a su enamorada Zhamira Zambrano, con un gigantesco “Marry Me” como parte de la ambientación en pleno coliseo, fue el preámbulo a sus ensayos de la tarde. La respuesta del “sí”, el motivo para una celebración adicional.

“Eso fue más estresante que el Choli. Pero es porque yo quería que fuera perfecto. Yo digo que podía quedar mejor, pero quedó lindo, quedó precioso”, confesó a este medio al filo de las 8:30 de la noche.

Las millones de descargas de sus temas, las agradece. Pero aun con este respaldo, los nervios continúan mientras la fanaticada comienza a llegar a ocupar sus asientos. Lo manifiesta una y otra vez en un encuentro fugaz tras bastidores para saludar a admiradores que pidieron tomarse fotos con él.

Previo al show del jueves, Jay Wheeler tuvo un encuentro con varios fanáticos. ( Stephanie Rojas )

“Estoy nervioso y asustao”, reiteraba, sin dejar de sonreír, y expresando bromas en un intento por desviar la atención con su sentido del humor. “Cuando yo estoy nervioso, relajo mucho, es la forma de mantener mis nervios”, nos dijo, y reiteró que no importan los constantes ensayos, ni los consejos, ni las expresiones de confianza de allegados sobre lo que será su ejecutoria, su realidad en cuenta regresiva para encontrarse de cara al público, conlleva una mezcla de emociones que lo apartan de creer que, por contar con un lleno total, todo está dado. Las exigencias aumentan, así como el temor por defraudar.

“Yo pasaba por aquí y decía ‘algún día yo voy a estar en estas fotos’, pero yo lo veía bastante lejos”, manifestó antes de regresar al camerino, mientras miraba en las paredes los numerosos marcos colgados con imágenes de celebridades que han desfilado por allí.

A las 9:35, el llamado para comenzar llega, y apacible, silente, Jay Wheeler asoma por el pasillo en ruta a la tarima. Su novia, sus amigos y su equipo de trabajo, lo escoltan. Las luces se apagan. A minutos para subir al escenario, la exaltación y los aplausos del público se acentúan.

Acá, tras las cortinas, el artista urbano trata de encontrar la calma, la misma que intentó hallar a pocas horas de su debut.

Parado frente a las escaleras que lo dirigirán a la tarima, respira profundo. Cierra los ojos. Ora.

Antes de comenzar cada show, Jay Wheeler acostumbra hacer una oración junto con su equipo de trabajo. ( Matthew Rivera )

Finalmente, se encamina escaleras arriba, y con el recibimiento eufórico del público, comienza a apropiarse de su momento soñado.

Acompañado de su banda, el encuentro musical que repasó ritmos del pop, balada y R&B, además de los clásicos del género urbano, comenzó con el sencillo Por tu culpa. Por casi tres horas, con sus letras, se adentró en las diversas etapas del amor. Los temas Se reveló, Anda sola, Otra noche más remix, Desnudarte y 50 citas formaron parte de los que el público disfrutó cantar de principio a fin con el denominado “Rey del romantiqueo”.

“Los amo con todo mi corazón”, saludó. “Ustedes merecen lo mejor de mí, y por siempre se los voy a dar. Mi isla es hermosa, pero es hermosa por gente como ustedes”. Sin censura, Once once, Desde mis ojos, Canción para mi ex y la versión remix de No te enamores, también figuraron como favoritas de la noche. “Me encanta que ustedes sean fanáticos de la música romántica”, valoró.

Su enamorada lo acompañó para Dícelo. “Esta canción es muy especial para mí y sé que es muy especial para ustedes”, dijo como preámbulo, luego de confesar estar “feliz y comprometido”. Efusivos aplausos le dieron la bienvenida a su pareja al escenario. “La amo con todo mi corazón, por eso la voy a hacer mi esposa”.

Otro de los momentos memorables de la noche fue cuando contó con decenas de estudiantes de la Escuela Especializada en Música Jesús T. Piñero, de Cidra, para el tema Eazt. Se trata del sencillo que compuso inspirado en su prometida. Además de su pareja, la presencia de RKM y Ken-Y, Conep, Divino y Myke Towers formaron parte de los invitados en el show.

A través del encuentro musical repasó ritmos del pop, balada y R&B, además de los clásicos del género urbano. ( Stephanie Rojas )

El artista, quien el viernes realizó su segundo espectáculo, repetirá su encuentro en el recinto el jueves y el viernes de esta semana, con la misma promesa de repasar vivencias a través de su repertorio.