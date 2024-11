Celebra 35 años de una trayectoria sólida con decenas de éxitos y el amor de su público. También, el aprendizaje, la persistencia y la paciencia que fueron determinantes para hoy mirar atrás y sentir la seguridad de que valió la pena insistir por su anhelo.

Ganar reconocimientos y disfrutar de la oportunidad presentarse en principales escenarios internacionales, son ganancias que el intérprete puertorriqueño Jerry Rivera atesora en grande. Pero al repasar sus orígenes, confesó que no siempre estuvo marcado por momentos perfectos y gratos. Lo que nunca cambió fue su compromiso por llevar un trabajo de altura a sus seguidores.

“Yo quería ser cantante, pero no pensé que iba a ser a este nivel. Mi papá cantaba mucho en hoteles, en fiestas privadas, bodas. Yo quería ser cantante, pero no pensé que iba a ser Jerry Rivera. No aspiraba a esto”, dijo el artista, cuyo nombre verdadero es Gerardo. El salsero tendrá un encuentro con sus seguidores el próximo 30 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para festejar a través del espectáculo “Mi trayectoria”.

“Mi papá apostaba a esto. Él lo creyó. Yo no lo creía. Mi papá dijo ‘te voy a grabar’, a los 15 años. ‘Papi, yo no estoy listo, yo no siento que estoy ‘ready’, yo quiero esperar a tener 20, 25 años para ser profesional’. Él dijo ‘si te espero tantos años, yo no sé si te vas a poner gordo, viejo, se te va a caer el pelo y vas a ser otro tipo de artista. Tiene que ser ahora”, recordó en detalle, y repasó la ventaja de contar con su guía.

“El público que yo agarré fue un público que no escuchaba salsa, un público muy joven. Definitivo, sí buena idea”.

Desde temprano, fue aprendiendo que además de triunfos, de vez en cuando asomaban las decepciones. “Empezar tan joven es difícil porque tú entras a los 15, 16 años con una mente completamente sana, y ver negocios de personas en la industria muy importantes, que te hacen trampa, que te roban, es bien difícil”, afirmó enfático, y expuso ejemplos de situaciones comunes.

“Que si el manejo mío o este manejador es tramposo, o la compañía no me cumple, que estos promotores en la calle no me cumplen. Hay mucho tramposo, hay mucho problema, entonces, encima de esto quieren demandarte porque tú no quieres dejarte abusar”, lamentó. En este sentido, llegó a cuestionarse si continuar en el mundo de la música. “Tú dices ‘esto no vale la pena’, tienes 16 años, 17, 18 años, y uno va creciendo y los amigos de la calle te dicen ‘no te quites’”, prosiguió sobre el peso que tuvieron los consejos de quienes lo alentaron a continuar labrando su carrera musical.

“Lo más que me enorgullece es nunca haberme rendido, es una carrera que tiene muchos desafíos. Y muy orgulloso porque la gente también ha estado siempre ahí, pidiendo más, que ha sido otra cosa increíble, que he podido trascender a otras generaciones, no son solamente la mía”, valoró, y resaltó su persistencia.

“Nada más el hecho de tú, sin experiencia, lanzarte al mundo a cantar enfermo, viajar enfermo, son tantos los desafíos, gente que quiere que tú no triunfes, que apuestan para que tú no triunfes, tener la paciencia y no salirte del foco y decir ‘voy a seguir hacia adelante, voy a seguir disfrutando a pesar de que siempre hay gente que no quiere que seas así’”, celebró con orgullo. “Fui aprendiendo en el camino que lo importante de la vida es la voluntad y la disciplina, y que sí, hay problemas, pero también, hay bendición”.

Otro aspecto que le complace es su vigencia. “La realidad es que yo nací cantando boleros y baladas, y más adelante entré a hacer salsa”, especificó al exponer que mucha gente piensa que sus orígenes fueron en la música tropical. “Me he mantenido haciendo salsa, que ha sido el género que me ha dado a mí todo en la vida, y es un género cadencioso de nosotros los boricuas. Vivo contento y agradecido a Dios hoy por hoy por la carrera que tengo. Más que privilegiado. Jamás yo pensé que iba a existir mi carrera después de tantos años, cumpliendo 35, y tengo más fanaticada que desde un principio, cuando exploté en la música. Eso a mí se me hace surreal”.

Rivera compartió que sus lanzamientos recientes superan los millones de reproducciones en diversas plataformas digitales de música. Uno de sus temas recientes es el sencillo “Te Buscaré”, que plantea el anhelo de una nueva oportunidad en el amor, así como repasa cuánto lamenta no valorar a la persona que tuvo a su lado. Al indagar si alguna vez vivió algo similar, se remontó a los inicios de su relación con su pareja, Zeila Donis.

“En la juventud me dejaba y regresaba con mi esposa, pasaban cosas así, como ‘Cuenta conmigo’, que yo se la cantaba a ella, prácticamente. Esas etapas se viven siempre de una manera u otra. Ya no, porque ya no tengo fuerzas ni para discutir. Las discusiones mías con mi mujer duran cinco segundos. ‘¿Qué no?, déjalo ahí’, ya yo no tengo fuerza para discutir (ríe). Ya esa guerra de quién tiene más fuerza y quién gana, ya eso no existe porque en una batalla con una mujer uno sabe que siempre va a perder. Todos los días que peleo con ella, todos los días me gana”.

Será una fiesta

La celebración en su tierra natal en el coliseo será en grande, aseguró con gran ilusión. “Es el ‘venue’ más importante y más desafiante. Pienso que el público puertorriqueño es más exigente, un público que está acostumbrado a ver lo mejor de lo mejor”. Dentro de lo que planifica, habrá amigos que se unirán al festejo.

“Estoy bien contento porque puedo aquí hacer un show como he anhelado en una carrera entera. Va a ser un momento muy especial. Tengo unos compañeros que van a estar también conmigo, que yo amo, respeto y admiro, y te digo que tenemos una sorpresa increíble que el pueblo de Puerto Rico, aunque no lo espera, lo sueña. Va a ser algo histórico”, afirmó sin querer adelantar de qué se trata. “Todos mis amigos, familia, fanáticos, tanto de Puerto Rico como de otros países, vienen para acá, y verdaderamente va a ser una fiesta”.

Jerry Rivera también presumió sobre su interés en presentar elementos llamativos a nivel de montaje. “Tenemos, visualmente, una producción extremadamente especial. Venimos con un concepto que aquí en Puerto Rico no lo ha hecho nadie, en ningún género, ni siquiera artistas americanos”. De paso, anunció que sigue enfocado en traer nueva música. “Seguimos trabajando canción por canción. El año que viene vamos a lanzar el disco”.

