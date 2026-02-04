Honrar la conexión musical entre Cuba y Puerto Rico es la intención del productor e instrumentista Jesús Algarín en su nuevo álbum, en el que los ritmos caribeños cobran gran protagonismo.

“Dímelo Algarín, Vol. 2” cuenta con ocho temas y utiliza el “43”, instrumento híbrido que fusiona el tres cubano y el cuatro puertorriqueño, como base creativa para su viaje sonoro.

“Yo soy 100% puertorriqueño, pero desde muy pequeño la música cubana ha estado muy presente en mi casa”, sostuvo el puertorriqueño, quien aprendió a tocar el cuatro, la guitarra, el tiple, la bordonúa, el bajo y la mandolina, entre otros instrumentos. “La música cubana y puertorriqueña siempre han tenido referentes en común. Myrta Silva formó parte de La Sonora Matancera y fue quien introdujo a Celia Cruz a la orquesta y de ahí se desarrolló ese fenómeno musical. Benny Moré es quien le da el nombre de ‘El Sonero Mayor’ a Ismael Rivera... Así que a lo largo de la historia, ambas culturas se han encontrado constantemente en el camino. Yo quería de alguna forma desarrollar un proyecto que diera testimonio a ese vínculo entre ambas culturas. Esta producción nace precisamente buscando ese puente que siempre ha existido”.

El nuevo disco le sigue a “Dímelo Algarín”, que lanzó en 2021 y cuenta con el bajo como instrumento principal. “El primer álbum forma parte de una búsqueda de mi voz dentro de la composición y el arreglo. Es resultado de un estudio intenso de los grandes arreglistas de la salsa, Ray Barretto, Papo Lucca, Bobby Valentín, que son mis referentes, y cuál era la psicología de ellos a través de su música. Cómo yo poder incorporar eso con mi propia voz y con mis propias composiciones es el resultado de esta investigación”.

“Dímelo Algarín, Vol. 2” presenta la culminación de esa búsqueda.

“Es el resultado de esa voz ya encontrada”, afirmó con entusiasmo el artista natural de Caguas. “Hay una distancia de como casi cuatro años donde yo tuve la oportunidad de dar viajes a Cuba, de poder conectar con el instrumento que interpreto, que se llama el 43, que es una fusión del cuatro puertorriqueño y el tres cubano”, sostuvo el egresado de Berklee College of Music, y reveló por qué se inclinó por este recurso musical para sus nuevos temas.

“Yo tenía los sonidos y la idea de esta producción, pero no tenía en mis manos un instrumento que desarrollara ese sonido particular y cumpliera con esas especificaciones”, dijo. “A lo largo de la historia se han ido haciendo modificaciones al tres cubano. En Puerto Rico existe el tres puertorriqueño. Y a lo largo del camino los propios artesanos han ido haciendo adaptaciones y han hecho ideas propias de lo que entenderían que fuese una fusión entre el cuatro y el tres”, prosiguió en detalle sobre lo que lo motivó a utilizar el 43.

“El instrumento particular que tengo es una creación de Ferdinand Pérez, artesano lutier (especializado en instrumentos musicales de cuerda) de Peñuelas, y cubre las necesidades particulares que yo necesitaba para crear el disco. La versión del 43 que tengo es única, pero a lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones y muchas modificaciones para cumplir el mismo objetivo”, explicó con entusiasmo. “Y ya teniendo el instrumento y la sonoridad que estábamos buscando, ahí es que empieza el desafío creativo”.

La admiración por la más grande de las Antillas Mayores lo llevó a querer acumular diversas experiencias. Una de ellas fue cuando en 2024 viajó a Cuba para tocar con el histórico Septeto Nacional Ignacio Piñeiro (La Habana), el Septeto Ecos del Tivolí (Santiago) y compartió tarima con artistas de renombre como Alejandro Almenares y Gabino Jardines en la legendaria Casa de la Trova.

El álbum, disponible en las plataformas principales de música, cuenta con la participación de los artistas puertorriqueños Carlos Nevárez, Lorna Marcano, Abraham Dorta, Mónica Nieves, José Luis de Jesús y Ricky Villanueva. Por primera vez, Algarín tomó el micrófono para ser la voz principal en un tema.

“Yo canté en ‘Vamos a bailar’. Es mi primera aparición ejerciendo ese rol de cantante. Eso forma parte de esa búsqueda continua de ‘en qué más yo puedo contribuir y diferenciarme de los otros proyectos’. Es buscando qué otros roles yo podría cubrir y nace el interés de cantar esa canción, que es composición mía y como que no encontraba la persona que pudiera interpretarla, y en un momento dije ‘voy a hacerlo yo, vamos a ver qué pasa’. Y gracias a Dios ha tenido buena aceptación del público”.

Por otro lado, el productor adelantó que se mantiene enfocado en seguir “desarrollando varios proyectos con relación a este disco a lo largo de todo el año”. También, en continuar deleitando con su espectáculo “Cubanísimo”, que desde 2022 presenta en el Chico Cabaret del Fairmont El San Juan Hotel.