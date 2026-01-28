El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) dedicará el 63er Festival de Teatro Puertorriqueño a la primera actriz Ángela Meyer. La programación se extenderá del 6 de febrero al 17 de mayo y reunirá una amplia muestra del teatro puertorriqueño contemporáneo.

Las obras subirán a escena en el Teatro Francisco Arriví, el Teatro Victoria Espinosa y otras importantes salas y espacios culturales alrededor de Puerto Rico como el Teatro América y el Teatro Universitario de la Universidad de Puerto Rico.

El homenaje oficial de la reconocida actriz será en el Teatro Victoria Espinosa el 1 de mayo durante la presentación de la pieza “Tres noches tropicales” y una vida de infierno de Myrna Casas. La pieza será protagonizada por Ángela Meyer.

“Con esta edición, el Instituto de Cultura Puertorriqueña reafirma su compromiso con el desarrollo y la visibilidad del teatro puertorriqueño, así como con el reconocimiento de figuras fundamentales de nuestra escena cultural”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, mediante comunicado de prensa. “Esta dedicatoria a Ángela Meyer honra a una artista cuya trayectoria ha marcado generaciones y ha dejado una huella indeleble en el teatro y la televisión de Puerto Rico, y reafirma el Festival como un espacio de encuentro entre artistas, públicos y diversas expresiones del quehacer escénico en la Isla”, agregó.

El festival iniciará con la reposición de “Volveré”, de Deborah Hunt, que se presentará del 6 al 8 de febrero en el Teatro Victoria Espinosa como parte del Programa de Residencias Artísticas del ICP. La pieza propone una experiencia escénica centrada en la memoria, el viaje y la transformación a través de máscaras, teatro de objetos y un lenguaje visual distintivo, detalla el escrito.

El 19 de febrero se realizará el conversatorio “El teatro en la rehabilitación y prevención” en el Teatro Francisco Arriví, enfocado en el valor del teatro como herramienta de reflexión social.

La pieza “El Escenario”, del Programa de Teatro Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se presentará del 20 al 22 de febrero en el Arriví, “abordando realidades comunitarias atravesadas por la violencia, la adicción y la posibilidad de redención colectiva”, detalla la comunicación escrita.

Mientras tanto, el 20 de febrero, el Teatro América presentará la fábula “La hojita verde”, de Pedro Rodiz, dirigida al público infantil y familiar con un mensaje ambiental.

“La cacería”, de Jorge González, subirá a escena del 20 al 22 de febrero en el Teatro Victoria Espinosa. La pieza muestra una “mirada crítica a la ética, la justicia social y las consecuencias del uso de la mentira como herramienta política. Ambas piezas fueron galardonadas en los Premios de Dramaturgia ICP 2025”, destaca la nota de prensa.

Por otro lado, el 12 de febrero el Teatro América será sede del taller inmersivo “Elogio de una pintura”, actividad formativa que antecede a la versión escénica de la obra del mismo título. Esta se presentará del 5 al 8 de marzo en el Teatro Francisco Arriví, tras ser reconocida como obra ganadora del Certamen de Dramaturgia del ICP 2024.

La cartelera continuará el 25 de marzo en el Teatro Francisco Arriví con el Conversatorio sobre el mercadeo de las artes en las redes sociales, dirigido a artistas y gestores culturales. Luego, el 27 de marzo, se presentará en ese mismo espacio el libro “La Institución del Teatro Nacional en Puerto Rico”, una publicación que documenta el desarrollo del quehacer teatral en la Isla.

Del 30 de marzo al 2 de abril, el Teatro Universitario de la Universidad de Puerto Rico presentará, en saludo al Festival, la pieza “El mapa de la libertad: La historia de la pirata María Isabel” en el Teatro Francisco Arriví. “Escrita por Yolanda Arroyo Pizarro, la obra rescata la figura histórica de una mujer negra, capitana y abolicionista del Caribe del siglo XIX desde una perspectiva de memoria, justicia y reparación”, describe el comunicado.

El Festival incluirá “LPM 100x35cv”, creación colectiva del Laboratorio Comején, que se presentará los días 9 y 12 de abril en el Taller Comunitario La Goyco. La pieza está inspirada en el legado poético de Luis Palés Matos y la memoria afroantillana.

Por otro lado, el Teatro Victoria Espinosa acogerá la obra “Lita”, de Pedro Rodiz, del 17 al 19 de abril. La puesta en escena “aborda un momento decisivo en la vida de Ramón Emeterio Betances como punto de partida para una reflexión sobre el amor, la pérdida y la identidad”. Durante esas mismas fechas, el Teatro Francisco Arriví será el escenario para “Mi Isla en Sueños”, de Y No Había Luz, una obra que explora la imaginación, la niñez y el deseo colectivo de una Isla en armonía.

La programación de abril concluirá con las presentaciones de los participantes de la residencia artística 2026 del Programa de Artes Escénicas del ICP. “Las Suertes: un archivo de fantasmas”, de Pepe Álvarez, presentará del 24 al 26 de abril en el Teatro Victoria Espinosa. La pieza combina teatro, danza y artes visuales para explorar la memoria, lo espectral y el territorio.

En mayo, la programación del festival incluirá Poetas Nuyoricans, de Alexon Duprey, que se presentará del 8 al 10 de mayo en el Teatro Victoria Espinosa, “inspirada en los orígenes del Movimiento Nuyorican y en la poesía como acto de resistencia cultural”. El mismo espacio servirá de escenario para las funciones de “Homenaje al ombligo”, del 14 al 17 de mayo. Esta versión escénica del poemario con el mismo nombre escrito entre Ángela María Dávila y José María Lima en 1966, “cuenta, canta y celebra un amor breve, intenso, político y profundamente humano”.

“Recital Realengo para Saltamontes”, de Eduardo Alegría, se presentará del 15 al 17 de mayo en el Teatro Victoria Espinosa, culminando su residencia artística con el Programa de Artes Escénicas del ICP.

Los boletos para las obras del Festival están disponibles a través de Boletera.net. Asimismo, el público podrá adquirir boletos de abono que le permitirán asistir a más obras a menor precio a lo largo de la edición 63 del Festival de Teatro Puertorriqueño.

Para más información sobre esta edición del Festival de Teatro Puertorriqueño, el público puede seguir las redes sociales del ICP.