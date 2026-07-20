Tras 51 años de ser referente imprescindible en la salsa, esta estrella vuelve con su soneo a la Perla del Sur para encender la tarima y honrar no sólo a una de las figuras más emblemáticas de nuestro pentagrama, sino también recordar el talento de un gran amigo.

El cantante José Alberto “El Canario” está listo para llevar su “salsa dura” y emoción a la segunda edición del Cuna de la Salsa Fest, festival que celebrará el centenario del compositor Catalino “Tite” Curet Alonso con la participación de sobre 20 estrellas del género tropical desde el 31 de julio al 2 de agosto en La Guancha.

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“Ya es una de las cuantas veces que me voy a presentar en este grandioso escenario, y estar en Ponce es sentirse en el corazón de lo que se llama la salsa, especialmente en Puerto Rico”, manifestó el artista en entrevista telefónica con Primera Hora.

Con la personalidad enérgica que tanto lo ha caracterizado en su trayectoria, el dominicano manifestó la fortuna que siente por formar parte del evento que trabaja la cadena radial Salsoul 99.1 junto a la “Ciudad Señorial”, afirmando que este evento contará con éxitos suyos como “Bailemos otra vez”, “Sueño contigo” y “Discúlpeme señora”, así como la celebración de las contribuciones del “grandioso poeta salsero” que escribió sobre 2,000 temas en su trayectoria e inmortalizó la experiencia afroantillana a nivel sonoro.

“Fueron muchos los momentos que compartimos no sólo en Puerto Rico, también en diferentes partes donde él también se daba cita para disfrutar de festivales salseros. Y para mí, Catalino, como yo me refería a él, es una de las primerísimas plumas que hemos tenido en cuanto a la composición de nuestra música afroantillana y tropical. Él es una de las personas más importantes que tuvimos y que tendremos por toda una vida, que marcó y marcará por siempre nuestro mundo musical”, manifestó.

Aunque éxitos como “Anacaona” de Cheo Feliciano, “Las caras lindas” de Ismael Rivera y “Periódico de ayer” de Héctor Lavoe son algunas de las obras más emblemáticas de Tite que disfruta el quisqueyano, uno de los momentos que lo marcó por siempre fue grabar “Si el mundo se va a acabar”, tema que, aunque no llegó a promoverse ni popularizarse, demostró la sensibilidad y talento lírico que siempre destacó al prolífico autor.

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“Tite dejó un sello muy grande en todos nosotros. Ese fue un tema que estuvo incluido en uno de mi discos cuando yo estuve en el sello RMM, ‘Latino Style’, y para mí siempre fue un grandísimo honor compartir las líricas del maestro en música”, manifestó.

Junte de leyendas

El Canario catalogó como “grandioso” tener la oportunidad de compartir tarima con leyendas de la música tropical que no sólo se han ganado el corazón de la fanaticada boricua, sino que lo recibieron con brazos abiertos desde que arrancó en el mundo del entretenimiento en 1975, en un junte generacional que pondrá a bailar como trompo a grandes y jóvenes.

“Tener a Willie Rosario con 102 años, a un Bobby Valentín todavía, un Charlie Aponte, que es una de las voces más brillosas que nos ha brindado la salsa, y Andy Montañez, de las voces más altas que tenemos en nuestro género, y compartir con estos colegas... cada vez que toca esto me llena de satisfacción, de orgullo y de contentura porque cuando nos juntamos nos damos el abrazo, podemos hacer los chistes, recordamos momentos especiales en los cuales hemos vivido plenamente”, manifestó el exponente sobre el futuro encuentro, que también unirá a figuras como Moncho Rivera, Luis Enrique y el colombiano Willy García.

Pero el quisqueyano resaltó también que, pese a este espectáculo contar con veteranos que han recibido el amor y admiración de la Isla y en América Latina, este debería ser motivo para que talentos emergentes comiencen a unir esfuerzos para mantener la salsa viva.

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“Lamentablemente hemos tenido un desvío en cuanto a los mensajes y la difusión radial, especialmente eso ha restado y ha puesto nuestro género a un lugar más secundario que lo que teníamos antes. Y por eso es que es tan difícil hacer éxitos hoy en día”, destacó. “Exhorto a toda las generaciones corrientes a seguir haciendo su música y que haga salsa, que sigan adelante incansablemente, que no se dejen cortar las alas para que vuelen alto, tan alto como hemos volado todos nosotros”.

Luego de medio siglo de carrera, José Alberto Justiniano, nombre de pila de El Canario, asegura que el paso de los años ha puesto su voz algo “arenosa”, pero eso no quita su pasión por seguir poniendo a gozar al público, no importa en cuál de los cinco continentes del mundo se encuentre.

¿Y cuál es la clave para seguir triunfando en la música?

“El trabajo, la perseverancia y la seriedad. La continuidad de lo que tú le das a una cosa que tú quieres, que te gusta, que lo haces con amor... Eso es un santo que tú tienes en un altar, que lo tienes que limpiar, lo tienes que adornar, le tienes que poner flores”, manifestó el intérprete de “Hoy quiero confesar” y “Mis amores”. “Yo soy un maniático trabajador 24/7, porque hasta acostado a veces no duermo pensando en cosas e ideas”, apuntaló.

Entérate de cómo será la cartelera de la segunda edición del “Cuna de la Salsa Fest” desde La Guancha:

Viernes, 31 de julio

Junte Ponceño

Wito Colón

Dakota Flores

Kriptony Texeira

Charlie Aponte & Orquesta

Orquesta Abran Paso

Invitados especiales: Anthony Colón, Yolanda Rivera y Luigi Texidor.

Sábado, 1 de agosto

Don Perignon y La Puertorriqueña

Willie Rosario

Moncho Rivera

Domingo, 2 de agosto

Grupo Esencia

Bobby Valentín

José Alberto “El Canario” (República Dominicana)

(República Dominicana) Luis Enrique

Andy Montañez

Willy García (Colombia)

Gran Cierre Especial

Junte de Soneros: Centenario Tite Curet Alonso

Bajo la dirección del maestro Pete Perignon