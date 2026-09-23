Mucho antes que Mariah Carey, el cantautor José Nogueras se prepara para dar inicio oficial a la época navideña con el espectáculo “Navidad sabe a parranda”, que subirá a escena el próximo 3 de octubre en el Moneró Café Teatro and Bar.

El espectáculo que tendrá lugar en el tercer piso del Centro de Bellas Artes de Caguas lleva el mismo título de su próxima producción discográfica y reafirma una tradición muy esperada por el público: dar la bienvenida a las fiestas al ritmo de la música del afamado intérprete mayagüezano.

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“La Navidad, probablemente, es lo único que nos queda para mantenernos de pie, y entender que, a pesar de las injusticias de la vida, siempre hay esperanzas”, expresó el artista a través de un comunicado de prensa.

Con su estilo inconfundible, Nogueras presentará un repertorio que combina canciones inéditas, clásicos de la época y temas emblemáticos que han acompañado a generaciones de puertorriqueños.

Con 58 años de trayectoria, José Nogueras ocupa un lugar esencial en la cultura boricua. Su obra ha sido pieza clave para preservar y renovar el espíritu de la parranda, la unión familiar, el humor cotidiano y el folclor de la isla.

“Navidad sabe a parranda” busca ser una velada íntima de alto nivel musical, repleta de la calidez, la picardía y la energía festiva que caracterizan cada una de sus presentaciones.

Los boletos para el evento ya están disponibles a través de Ticketera.