Con la música romántica que los ha caracterizado por décadas, la agrupación venezolana Los Terrícolas se presentará este sábado, 26 de septiembre, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. El encuentro será a las 8:00 de noche.

Tras su exitoso concierto en el Centro de Bellas Artes de Santurce que puso a cantar a todo el público asistente, ahora llegarán al área oeste para llenar el Palacio de Mayagüez de una experiencia única, asevera el comunicado de prensa.

Con un toque distinto al espectáculo que presentaron hace unos años, el público disfrutará de un repertorio de éxitos como “Dos Cosas”, “La Carta”, “Te lo Juro Que Te Amo”, “Luto en mi Alma”, “Vivirás” y “Páginas del alma”, entre muchos otros clásicos que marcaron la historia de Los Terrícolas.

Los boletos para el este espectáculo están disponibles exclusivamente en BUYATIX.COM o a través del (787) 419-3000.