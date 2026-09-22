El ilusionista puertorriqueño Reynold Alexander regresa con la cuarta edición de su festival, titulado San Juan es Magia. La propuesta, para el disfrute de toda la familia, se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

Por cuarto año consecutivo, la ciudad capital será la sede de un espectáculo ideado por el famoso ilusionista que reunirá en un mismo escenario a magos de España, Ucrania, Francia, Estados Unidos y Puerto Rico.

Bajo la producción de Toño Muñiz, este año contará con la participación de Javi Benítez de España, ganador del Premio Mundial FISM en Magia de Cerca. El también respetado educador y mentor en la industria de la magia ha acumulado millones de visualizaciones con los videos de sus apariciones en televisión y en espectáculos, detalla el comunicado de prensa.

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Voronin, conocido como “El Maestro”, arribará desde Ucrania. Se graduó de la prestigiosa Academia de Circo y Artes Escénicas de Kiev y de la Universidad Rusa de Artes Teatrales. Con su personaje “Drácula Casanova” ha fascinado al mundo entero y Puerto Rico no será la excepción. Stuart McDonald de Estados Unidos es un mago galardonado, actor con formación teatral, conferencista TEDx y orador principal que combina el entretenimiento con ideas innovadoras que sorprenden a la audiencia, agrega la nota escrita.

De Francia llegará Xavier Mortimer, quien estudió en el Conservatorio de Música y Danza La Rochelle, disciplinas que lo ayudan a componer la música para sus espectáculos, como el que presentó con éxito en Las Vegas titulado “Magical Dream”, siendo galardonado como “Mejor Espectáculo de Magia” y “Mejor Espectáculo Familiar”.

Puerto Rico aportará el talento y la simpatía del ilusionista Reynold Alexander, “quien además de conceptualizar, producir y dirigir este festival, ha preparado actos asombrosos para seguir sorprendiendo y divirtiendo a la audiencia. Y te invita a embarcarte en el mundo de la magia y el ilusionismo”, asevera el comunicado.

Los boletos ya están a la venta en www.prticket.com. Para más detalles, accede a www.sanjuanesmeagia.com