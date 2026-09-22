Los analistas políticos Leo Aldridge y Leo Díaz tendrán su break para analizar el acontecer noticioso y político de Puerto Rico en “Los Leo”, la nueva oferta de Magic 97.3/99.5 FM que llegará a las ondas radiales el próximo lunes, 28 de septiembre.

La emisora reveló en un comunicado de prensa que ambas figuras participarán en el espacio de análisis y conversación que será moderado por la periodista Dennise Pérez, y transmitirá de lunes a viernes, de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

El nuevo proyecto surge tras la aceptación que ha tenido la participación de los también abogados en el segmento del mismo nombre dentro del programa mañanero “Primer Round”.

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La respuesta de la audiencia llevó a Magic 97.3/99.5 a convertir el segmento en un programa diario, brindando a Díaz y Aldridge un proyecto más amplio para poner las cartas sobre la mesa y analizar, desde diferentes perspectivas, los asuntos que marcan la agenda del país.

“Luego de la gran acogida que ha tenido ‘Los Leo’ como parte de ‘Primer Round’, entendimos que había una oportunidad de ampliar este conversatorio y llevarlo a un horario tan importante como el de las tardes. En Magic seguimos apostando a una radio puertorriqueña que, además de entretener, pueda informar y generar conversaciones sobre los asuntos que verdaderamente le interesan a nuestra gente”, expresó Joshua Arzuaga, presidente de Magic 97.3/99.5, en declaracione escritas.

Aunque la política formará parte de los temas que se discutirán, “Los Leo” no busca ser un programa exclusivamente político. Su contenido estará enfocado en aquellos asuntos de interés para Puerto Rico que, de una manera u otra, impactan la vida cotidiana de los boricuas, ya sea positiva o negativamente.

La intención de “Los Leo” es crear un espacio amplio, dinámico y relevante que permita examinar lo que está ocurriendo en Puerto Rico y ofrecer a la audiencia diferentes puntos de vista para comprender mejor la actualidad del país.

La iniciativa se suma al exitoso lanzamiento de “Primer Round”, programa mañanero con el que la emisora abrió paso a este tipo de formato dentro de su propuesta en la radio FM, y también atrajo al público millennial a mantenerse informado, mientras disfrutan de la conocida oferta musical de los años 80, 90 y 2000.

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Viene algo nuevo con Rony the Hyper

Por su parte, el espacio que ocupa este horario con el locutor radial Rony the Hyper se prepara para una nueva etapa que se trasladará próximamente a otro horario. La propuesta llegará, además, con un formato nunca antes visto en la radio puertorriqueña, continuando con la innovación que ha caracterizado a Magic 97.3/99.5.

El equipo de producción de la emisora ya se encuentra trabajando en la preproducción de esta nueva oferta radial, cuyos detalles serán anunciados próximamente.