Jeimilly Ramos presenta una nueva etapa de “Los Monstruos Radio Show”
La comunicadora y productora apostará a un formato más dinámico y enfocado en los principales temas en tendencia.
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La comunicadora puertorriqueña Jeimilly Ramos presentó oficialmente la nueva etapa de “Los Monstruos Radio Show”, proyecto que lidera como propietaria y productora y que regresa con un nuevo estudio y una evolución en su formato.
Con años de experiencia desarrollando contenido y construyendo su propia plataforma dentro de los medios digitales, Ramos apuesta por llevar “Los Monstruos Radio Show” como respaldo para talentos emergentes en Puerto Rico.
“Esta nueva etapa representa muchísimo para mí. No solamente estoy renovando un podcast; estoy fortaleciendo una plataforma que he trabajado por años y que quiero utilizar también para abrirles puertas a personas con muchísimo potencial que quizás todavía no han tenido la oportunidad de demostrarlo”, expresó Ramos mediante comunicado de prensa.
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La nueva fórmula de Los Monstruos Radio Show tendrá como protagonistas a talentos emergentes como “influencers, creadores de contenido, artistas y personalidades reconocidas, generando conversaciones entre diferentes voces, generaciones y comunidades digitales”, agrega la nota de prensa.
El programa también evoluciona hacia un formato más dinámico y comercial, enfocado en los principales temas en tendencia, entretenimiento, música, cultura popular, redes sociales y aquellas conversaciones que estén dominando la actualidad.
Esta nueva era llega con un estudio completamente renovado y rediseñado, creado bajo la visión de Ramos para elevar la calidad visual y de producción de Los Monstruos y de los nuevos proyectos que próximamente formarán parte de la plataforma.
“Siempre he creído que no hay que esperar a que alguien te dé un espacio para comenzar a construir el tuyo. Hoy tengo la oportunidad de seguir haciendo crecer el mío y, al mismo tiempo, utilizarlo para que otras personas también puedan crecer”, añadió Ramos.
La renovación de Los Monstruos Radio Show es solo el comienzo de los nuevos proyectos que Jeimilly Ramos estará presentando como parte de la expansión de la plataforma.