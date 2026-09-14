Las intérpretes Ana Isabelle y Cristina Eustace protagonizaron un momento de tensión durante la gala reciente de “Objetivo Fama” en una de sus evaluaciones como como parte del jurado. El incidente, que ocurrió luego de la presentación de Shenniel y Paola, provocó que la producción del “reality” se expresara sobre lo que describieron como un intercambio que “escaló más allá de lo que debe ser una discusión profesional”.

El momento se dio cuando Ana Isabelle expresó sus observaciones sobre la proyección de Shenniel y Paola al interpretar a dúo El dolor de tu presencia, de Jennifer Peña. Esto provocó que Cristina Eustace le cuestionara su criterio: “¿No es lo que quieres?”, indagó al apuntar al sentido de competencia. Ana Isabelle le respondió contundente con un “no, no es lo que quiero, comadre, ¿quieres que te lo explique?”. El tono de la diferencia de criterios escaló, además, en presencia de Norberto Vélez y Héctor “De Playmaker” Torres, quienes completan el jurado.

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La comunicación publicada en la página de Telemundo Puerto Rico reiteró el profesionalismo que debe prevalecer ante circunstancias como estas.

“En Objetivo Fama valoramos que nuestros jueces tengan criterios propios y la libertad de expresarlos, aun cuando no coincidan entre ellos.

Lo ocurrido anoche comenzó como una diferencia de opinión durante una evaluación, pero reconocemos que el intercambio escaló más allá de lo que debe ser una discusión profesional”, inicia el escrito.

“Como producción estaremos conversando individualmente con Ana Isabelle y Cristina Eustace y tomando las medidas necesarias para que una situación como esta no vuelva a repetirse”, prosigue.

“Las diferencias de criterio son parte de una competencia y no pretendemos eliminarlas; por el contrario, enriquecen las evaluaciones. Pero deben mantenerse siempre dentro del respeto y teniendo presente que los verdaderos protagonistas de Objetivo Fama son nuestros participantes”, agrega la publicación.

“Y precisamente así como exigimos respeto de nuestros participantes, también lo exigimos de nuestro jurado y de todas las personas que forman parte de nuestro programa. El respeto es un principio que aplica para todos, independientemente de su posición o función dentro de Objetivo Fama”.

Al final de la gala, Valeva se convirtió en la primera participante en despedirse de “Objetivo Fama”, poniendo fin a su trayectoria en esta octava edición.