Cuatro jurados, cuatro personalidades distintas y una misión en común: encontrar a la próxima gran estrella de la música latina.

“Objetivo Fama” continúa revelando sorpresas para su octava temporada tras anunciar que la mesa del jurado se expande a cuatro integrantes.

Las artistas Ana Isabelle y Cristina Eustace regresan a sus sillas y le dan la bienvenida a dos nuevas figuras que aportan trayectoria, carácter y dinamismo: el músico Norberto “Norbert” Vélez y el comunicador Héctor “De Playmaker” Torres Donato.

El cuarteto busca elevar el nivel de las galas con una combinación de experiencia sobre el escenario, criterio de producción y opiniones sin filtros que prometen dar de qué hablar.

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“Sé lo que se necesita para ser un gran artista”

Norberto “Norbert” Vélez cuenta con un trayecto musical que comenzó desde su niñez con la guitarra y la música típica puertorriqueña. Posteriormente, cobró gran notoriedad como integrante del dúo salsero NG2 junto a Gerardo Rivas, proyecto en el que permaneció durante 16 años.

En 2019, el cantautor lanzó “Sesiones desde la loma”, una plataforma digital que produce y conduce, reuniendo a exponentes de la música hispana en un formato íntimo. Con cuatro producciones como solista, Vélez aportará una visión integral que abarca desde la composición hasta la interpretación en vivo.

“‘Objetivo Fama’ fue, es y será un movimiento donde se han descubierto grandes talentos. Me sorprendió mucho que me llamaran, pero siento que desde mi experiencia puedo aportar a estos jóvenes que tienen un sueño y ayudarles en su proceso de crecimiento. A lo largo de mi carrera he aprendido mucho y sé lo que se necesita para ser un gran artista”, expressed Vélez mediante declaraciones escritas.

“Conozco la importancia de dominar el escenario”

Para marcar contraste en la mesa llega Héctor “De Playmaker” Torres Donato. Aunque hoy se destaca en los medios como comentarista deportivo, el comunicador dio sus primeros pasos profesionales en la industria musical como integrante original de la agrupación salsera N’Klabe, surgida en 2004.

Conocido por su estilo directo y sin rodeos en la radio, la gran expectativa gira en torno a cómo aplicará ese carácter al evaluar a los concursantes en pantalla.

“Desde el 2008, cuando salí de N’Klabe, cerré ese capítulo de mi vida. Ahora, 18 años después, me va a encantar vivir la emoción de ver a jóvenes talentosos en tarima y evaluarlos. Sé lo que es sentir nervios y lo difícil que es prepararse, pero también conozco la importancia de dominar el escenario y respetar al público”, sostuvo Torres Donato.

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El radiolocutor enfatizó que su rol no se limitará a la crítica, sino que buscará aconsejar a los competidores desde sus propias vivencias, recordando que sus inicios tampoco estuvieron exentos de tropiezos. “Quiero poner a disposición de los muchachos todo lo que aprendí y, de la manera más honesta, darles consejos para que logren la mejor versión de su carrera”, puntualizó.

¿Un panel de jurado sin Sueiro?

El cambio en el panel de jueces se produce a casi un año de que la fanaticada se sorprendiera por la ausencia del productor Roberto Sueiro en la gala final de la pasada edición. Tras una serie de incidentes ocurridos en la alfombra azul en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el también abogado decidió retirarse de la producción.

“Con todos los años que llevo en esa producción, con todos los años que yo llevo como juez de ‘Objetivo Fama’, con el estatus que me he ganado, yo entendía que se me debió haber tratado con mucho más respeto y que se me debió haber dado la oportunidad para participar en la alfombra azul”, sostuvo Sueiro en un video publicado en sus redes sociales en ese entonces.

Dicho incidente llevó a la productora Soraya Sánchez a disculparse públicamente con la conocida figura y a resaltar la “aportación indiscutible” del licenciado, quien había sido parte del jurado en todas las ediciones del reality show desde su inicio original hace dos décadas.

La primera gala en vivo de “Objetivo Fama” se transmitirá este domingo, 6 de septiembre, a las 8:00 p.m. desde la Plazoleta del Distrito T-Mobile. La audiencia podrá seguir la competencia a través de Telemundo Puerto Rico y en su canal oficial de YouTube (@ObjetivoFamaOficial).