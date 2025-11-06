La productora Soraya Sánchez pidió hoy disculpas al abogado Roberto Sueiro tras este revelar por qué no estuvo presente en la gran final de la séptima temporada “Objetivo Fama” en el Bellas Artes de Caguas.

“Lamentamos profundamente esta situación. Nuestra intención jamás ha sido lacerar ni perjudicar a ninguno de nuestros talentos”, expresó Sánchez en unas declaraciones escritas que recibió Primera Hora.

La empresaria reconoció la “aportación indiscutible” del licenciado, quien ha sido parte del panel del jurado en todas las ediciones del “reality show” desde que arrancó en Univisión (ahora TeleOnce) hace más de 20 años, y aseguró que “su legado, experiencia, conocimientos y valuarte a lo largo del desarrollo del show han sido fundamental” para el éxito de la producción.

“Aprovecho la oportunidad para disculparme públicamente y asumir la responsabilidad de cualquier desavenencia y falta de comunicación entre él y nuestra producción”, manifestó Sänchez. “Bien lo dejaron claro los chicos de esta edición: ‘Una vez ‘Objetivo Fama’, siempre ‘Objetivo Fama’”, concluyó.

Las declaraciones de Sánchez se produjeron a horas que Sueiro compartiera un video de seis minutos en sus redes sociales reveló a sus seguidores que no dijo presente en la gala donde el venezolano Dionicio Matos quedó como ganador de la competencia musical tras un presunto incidente “premeditado” que suscitó en la alfombra azul del evento.

“Con todos los años que llevo en esa producción, con todos los años que yo llevo como juez de ‘Objetivo Fama’, con el estatus que me he ganado de ‘Objetivo Fama’, yo entendía que se me debió haber tratado con mucho más respeto, y que se me debió haber dado la oportunidad para participar en la alfombra azul”, manifestó el abogado en el video, donde indicó que, mientras se encontraba en la espera de desfilar junto a la cantante y compañera del panel Ana Isabelle, un asistente del equipo le limito su participación en la actividad.