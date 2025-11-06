El productor Roberto Sueiro reveló hoy que no dijo presente en la gala final de “Objetivo Fama” tras un presunto incidente “premeditado” que ocurrió durante el desfile de la alfombra azul que se llevó a cabo en las afueras del Bellas Artes de Caguas (BAC).

“Con todos los años que llevo en esa producción, con todos los años que yo llevo como juez de ‘Objetivo Fama’, con el estatus que me he ganado de ‘Objetivo Fama’, yo entendía que se me debió haber tratado con mucho más respeto, y que se me debió haber dado la oportunidad para participar en la alfombra azul”, expresó el juez del “reality show” de Telemundo en un video de seis minutos que subió a sus redes sociales, donde explicó el inconveniente que provocó que no dijera presente en la última presentación de la competencia donde el venezolano Dionicio Matos se alzó como ganador.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó?

Sueiro aseguró que él había llegado temprano en la tarde al Bellas Artes de Caguas, en la expectativa de desfilar en la alfombra azul junto a las cantantes Cristina Eustace y Ana Isabelle, quienes compusieron el panel de jueces de la séptima edición del “reality show” de Telemundo.

No obstante, esto no ocurrió debido a que la producción del evento le solicitó que no se montara en las guaguas limosinas que los llevaban a la alfombra dado que Eustace no había llegado al recinto.

“Cristina estaba un poquito retrasada, llegó después, pero en lo que Cristina llegó, Ana Isabelle y este servidor entramos a un pasillo dentro del Bellas Artes de Caguas para esperar que llegara Cristina, y lo que ocurre después es que Cristina llega, la montan directamente en la limosina, Cristina sube, y hace la alfombra azul. Fuimos notificados de eso, y Ana Isabelle y yo entramos en la guagua limosina para que nos dejaran justo frente a la alfombra azul”, narró.

Pero el también abogado asegura que, tras llegar a la alfombra azul junto a Ana Isabelle, así como los profesores de la Casa Estudio, Víctor Robles, Ariana Lorén y Eileen Laracuente, un asistente de la producción lo detuvo y que no pasara, a pesar que, al final de la misma, al trío lo iban a entrevistar.

“En ese momento, yo empecé a preguntar, porque ya mismo iba a empezar la entrevista de los jueces, y me detuvieron allí, y luego preguntó en varias ocasiones cuándo iba a dejar a pasar a Sueiro, y yo le preguntaba también... y yo noté cierta incomodidad con el muchacho”, alegó Sueiro. “El muchacho, en un momento determinado, me miró la cara, empezó a moverse a otro lado como para poder hablar libremente con la producción, y ya yo me di cuenta que estaba pasando algo raro”, manifestó, al tiempo que dijo que, en vez de permitirle desfilar en la alfombra, dejaron pasar a los instructores de la Casa Estudio, lo que le provocó incomodidad.

PUBLICIDAD

“Yo le volví y le pregunté cuál era el problema, que se supone que yo fuera despúes de Ana Isabelle, él no me pudo contestar, ahí se inmiscuyó otra de las personas de la producción, una persona que es muy amiga mía, preguntó a producción que se entendía que, de acuerdo al ‘rundown’, yo era quien tenía que pasar a la alfombra azul para entonces ir al área de entrevista. En ese momento, no tuve ningún problema, yo solamente quería que se siguiera lo que se había instruido”, expuso el productor.

Pero el asunto se agravó cuando no le permitieron desfilar por la alfombra, tomar un atajo hacia el área de entrevista, para darse cuenta que las entrevistas con las juezas ya había comenzado, lo que llevó a que este se retirara del Bellas Artes de Caguas.

“En ese momento, di vuelta atrás y me fui, y bien sencillo, porque ya no tenía más ninguna otra intervención, según lo que se me había informado”, indicó.

¿Lo dejaron fuera “premeditadamente”?

Sueiro asegura que, tras el incidente, habló con un miembro de la producción, a quien mantuvo bajo anonimato, donde manifestó que, conforme a su impresión, este sintió que quedó fuera de la producción “premeditadamente”, a la vez que destacó que la situación fue “producto de una negligencia y el caos que estaban experimentando en ese momento”.

“Yo le manifesté que, en varias ocasiones, le dije a la asistente de producción que yo entendía que ir detrás de Ana Isabelle para poder hacer la entrevista que seguía, y me dijeron que esa instrucción se había dado, pero que la persona había determinado que pasaran las otras tres personas”, expuso el entonces juez de la competencia musical. “No sé cuál fue el criterio que tomaron, no sé que fue lo que decidieron allá la producción, ni las razones que hubiesen tenido para hacerlo, aunque yo tengo una idea de las razones que hubiesen tenido para hacerlo, pero eso será para discusión en otro momento”, agregó.

PUBLICIDAD

Eustace, en la sección de comentarios, expresó una “muy humilde y sincera disculpa” por el incidente.

“Salí corriendo y me dieron que ya habían salido. Entiendo que también tuvieron un problema técnico con el sonido y todo el primer segmento se tuvo que grabar de nuevo. ¡Te reitero mi amor, mi respeto y admiración! Te quiero mucho y siento mucho este mal momento que pasaste. Tu lugar estuvo siempre esperándote“, escribió la quinta ganadora de la competencia musical.

Ana Isabelle, por su parte, también expresó solidaridad con su compañero. “Te quiero Sueiro. Qué mucho disfruté la temporada contigo y Cris”, manifestó.

La “instrucción” no vino de Soraya

Tras la explicación que expuso en sus redes sociales, Sueiro dejó claro que la “instrucción” de dejarlo fuera de la alfombra azul de “Objevito Fama” no vino de la productora ejecutiva del programa, Soraya Sánchez.

“Yo sí estoy consciente de que, directamente, Soraya no dio una instrucción de que no me dejaran pasar a la alfombra porque ella no tenía auricular, me pasó por el lado justo antes de que sucediera lo que sucedió”, indicó el productor en entrevista telefónica con Primera Hora, quien dijo que tanto con Sánchez, como su esposo, José Rafael Rivera, sobre el incidente antes de publicar su explicación.

No obstante, el mismo juez de “Objetivo Fama” aseguró que, luego del evento que suscitó el pasado domingo, ambas figuras no se habían comunicado con él en momentos en que la fanaticada comenzó a cuestionar su ausencia del final de la temporada, e intentó comunicarse con el equipo para ver si estos iban a emitir declaraciones al respecto.

PUBLICIDAD

“Esas expresiones no se hicieron, por lo tanto, yo lancé el video porque yo no quería dejar a la gente especulando. Tuvieron oportunidad de hacerlo, me pudieron invitar a ‘Sin Editar’, o una entrevista aquí, o allá. Ellos todavía no me han pedido excusas por lo que pasó todavía”, destacó.

¿Esto pudiera afectar tu relación con la producción y, quizás, que participes en la próxima edición de la competencia que se anunció que vendrá en agosto de 2026?, preguntó Primera Hora

“Yo desconozco, bajo la nueva competencia, tendrían que volverse a comunicar conmigo y llegar a los acuerdos nuevos. Soraya me ha expresado su deseo de que yo participe en la próxima edición, pero no hemos llegado a un acuerdo contractual”, dijo Sueiro.

Primera Hora solicitó una reacción a la producción sobre las expresiones del productor y abogado, pero, hasta ahora, este medio espera la respuesta.