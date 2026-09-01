¡Tenemos nuevas reinas!

La organización Nuestra Belleza Puerto Rico reveló en la noche del domingo a las próximas tres delegadas que representarán a las mujeres puertorriqueñas en los certámentes Miss Grand International, Miss Cosmo y Miss Supranational.

Vicky Carbonell Cuevas, quien conquistó corazones como semifinalista de “Objetivo Fama” y sorprendió al público con su participación en Miss Universe Puerto Rico 2026, ahora tendrá la responsabilidad de representar a su patria como la próxima Miss Grand Puerto Rico 2026.

La cantante probará su suerte en los certámenes de belleza una vez más al ser la próxima en buscar el segundo título internacional en la competencia dirigida por el empresario tailandés Nawat Itsaragrasil que se llevará a cabo el 10 de octubre en la ciudad de Nueva Delhi, India.

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“Anoche no solo recibí una corona… vi un sueño convertirse en realidad", expresó la boricua en sus redes sociales"

“Hoy comienza uno de los capítulos más importantes de mi vida: representar a Puerto Rico como Miss Grand Puerto Rico 2026. Gracias a Nuestra Belleza Puerto Rico por esta gran oportunidad; a mi familia, amigos y equipo de trabajo por ser parte esencial de este camino; y a cada fan que, incluso antes de esta corona, creyó en mi potencial, en mi voz y en este sueño”, sostuvo la beldad, quien afirma que, más que una corona, lleva consigo “el corazón” de su país.

La puertorriqueña dio a conocer la noticia tras compartir el momento en que recibió corona y cinta durante un evento de la franquicia Nuestra Belleza Puerto Rico, donde también coronaron a Chelsey García como la próxima Miss Cosmo Puerto Rico 2026.

García, quien se consagró como cuarta finalista en Miss Universe Puerto Rico 2026, representará a su país en la tercera edición del concurso el próximo 16 de enero de 2027 en Vietnam.

Otra reina que fue corona fue Cecilia Acosta Conley, quien será la próxima Miss Supranational Puerto Rico 2027. Acosta Conley es la candidata que tendrá mayor tiempo de preparación rumbo al certamen internacional, que se celebrará en Polonia durante el verano del próximo año.