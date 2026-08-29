Aún no hacen su debut oficial y ya arrancaron los regaños, llamados de atención y malentendidos en la octava temporada de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

Pese a que la nueva edición del reality musical estrena el domingo 6 de septiembre, los 18 participantes ya se encuentran conviviendo en la “Casa Objetivo Fama”, donde el público sigue sus pasos y preparación rumbo a las galas a través de la transmisión 24/7 en YouTube.

Aunque todavía queda más de una semana para que los concursantes se estrenen en el escenario del Distrito T-Mobile, las llamadas de atención, las metidas de pata y hasta los posibles romances ya comenzaron a florecer.

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Aquí te contamos algunos de los momentos más picantes que se han vivido en la Casa:

Eileen Laracuente da sus primeros limazos

La directora de la “Casa Objetivo Fama”, Eileen Laracuente, comenzó oficialmente con los regaños ante la falta de disciplina vocal de los participantes de cara a la competencia.

Uno de los duetos en recibir el primer “limazo” fue el integrado por Jay L. y Patricia, a quienes les dejó claro que hay momentos en los que “hay que callarse la boca” para proteger el instrumento.

“No te has callado la boca tú, no como yo quisiera. Estás hablando demasiado todavía. ¿Y tú? Ni hablar, hasta tarde en la noche. Yo lo veo todo y soy cuidadosa con mi laringe; no repito mucho porque no voy a exponer mi instrumento repitiendo cosas hasta que les caiga el veinte... Tienen que callarse”, expresó la vocal coach, advirtiéndoles que de no cuidar la voz “pagarán un precio alto” en la competencia.

“¿Cómo es posible que estés hasta las tantas de la noche hablando, después de haber estado todo el día hablando fuerte, riéndote fuerte, gritando fuerte y cantando fuerte? ¿Hasta cuándo sientes que tu instrumento va a tolerar esa carga? Es demasiado... It’s not okay! Nadie tiene un instrumento de acero, las cuerdas vocales son un recurso limitado”, añadió.

Laracuente también les llamó la atención a las concursantes Victoria y Stephanie, a quienes exhortó a reducir la socialización nocturna y priorizar el descanso. “Hay que recogerse, hay que descansar y hay que callarse la boca”, remató.

Reclamos de limpieza: “Es la casa más sucia de todas”

El desorden en las áreas comunes tampoco tardó en causar fricción. El concursante Khris Meliá reunió a sus compañeros para pedirles mantener el orden en el hogar.

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“Yo no les quiero decir qué hacer porque ustedes son grandes, pero los que saben que sus cosas están por ahí, como esa mesa, por favor recójanlas”, expresó el participante. “No lo hagan por mí; hay millones de personas viendo y esta es la casa más sucia de todas las temporadas”, resaltó.

A pesar del reclamo, la controversia por la falta de limpieza continuó. Según comentaron el propio Khris y su compañero Fabyan, reina la dejadez entre varios participantes con el mantenimiento del lugar y la fregada de trastes.

¿Nace el primer amor de la temporada?

La cercanía entre Tony y Victoria encendió las alarmas de romance entre los seguidores del canal digital, quienes los captaron muy abrazados en el hogar. En una de las imágenes más comentadas, Victoria aparece sobándole el brazo derecho a su compañero.

Sin embargo, Tony aclaró rápido la situación y explicó que el “masaje” tenía una razón médica: ese brazo sufrió dos impactos de bala durante un incidente violento ocurrido tiempo atrás, tras salir de una celebración con un equipo de pelota.

“Me bajé en un negocio a celebrar con los muchachos del equipo porque habíamos ganado. ¿Qué pasó? Ocurrió una balacera, asesinaron a alguien y yo recibí dos impactos de bala llegando al sitio”, relató el boricua, asegurando que Victoria solo le estaba sobando la extremidad porque se le había inflamado tras el entrenamiento físico del día.

A pesar de la explicación médica, la complicidad no pasó desapercibida para sus compañeros de casa, quienes no perdieron la oportunidad de bromear y cantarles a coro “El Amor”, el famoso tema de Tito El Bambino.

Previo al inicio de la temporada, el público podrá conocer cómo llegaron a elegir a la nueva generación de “Objetivo Fama” en el especial “Camino a la Fama”, que será transmitido este domingo, a las 8:00 de la noche, por Telemundo Puerto Rico.