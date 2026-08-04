Una experiencia más grande, más cercana y más emocionante. Eso promete el programa “Objetivo Fama” tras revelarse que regresa más fuerte que nunca en su octava temporada desde su nuevo hogar: el Distrito T-Mobile.

La producción dio a conocer los cambios para esta edición del reality show musical de Telemundo Puerto Rico. La propuesta no solo busca a la próxima estrella que conquistará al público latino, sino también acercar la “famamanía” a la fanaticada, ya que el público podrá disfrutar de las galas semanales en vivo y completamente gratis desde la Plazoleta Banco Popular del centro de entretenimiento en Miramar.

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Otro cambio notable es que “Objetivo Fama” se transmitirá los domingos a las 8:00 p.m. En esta ocasión, la presentadora Gil Marie López será la única animadora del show debido a que Jimena Gállego no podrá formar parte de la temporada completa por conflictos de agenda.

Gil Marie López, junto a la presidenta de Telemundo Puerto Rico Migdalia Figueroa, regresa a la Isla tras convertirse en la animadora principal de la octava edición de "Objetivo Fama". ( Suministrada / Valeria Flores )

“ ‘Objetivo Fama’ ha sido una plataforma maravillosa para mí desde sus comienzos. Primero como televidente, siendo parte de ese público que se paraba frente a la pantalla para disfrutar de todo el andamiaje que conlleva un proyecto como éste. Luego, la amiga y productora Soraya me dio la linda encomienda de estar al frente en la temporada pasada, que fue un éxito total. En esta octava edición vuelvo a conectar con mi público de Telemundo”, expresó la puertorriqueña.

Por otro lado, el presentador Nelson del Valle regresa a la familia del Canal 2 como moderador de “Objetivo Fama: Sin Editar”, junto a los exalumnos Ariana Babilonia y Cristian Diana Alomar. Este espacio, que servirá como preámbulo a las galas, se transmitirá los sábados a las 7:00 p.m.

“Esto será un festín, un verdadero party de talento. Nosotros estaremos acá mostrando todo el proceso por el que pasarán los chicos en su camino a la gran final”, sostuvo Del Valle, quien reaparece en la pantalla de Telemundo tras casi cuatro años de su salida de “Día a Día”.

Al “reality show” regresan la cantante y actriz Ana Isabelle como jueza, las especialistas de canto Eileen Larracuente y Ariana Lorén como “vocal coaches” de la Academia, y el coreógrafo Danny Lugo como instructor de baile de la competencia.

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Migdalia Figueroa, presidenta de la cadena televisiva, afirmó en conferencia de prensa que decidió “abrazar” una vez más este proyecto, porque más allá de ser un “buen negocio” representa, “un abrazo a los jóvenes que buscan regalarnos su talento”.

“Este año vamos con to, porque en este proyecto hay corazón. Hay que abrazar el talento de los jóvenes puertorriqueños que van a participar y mostrarle a los que vienen de afuera el corazón del que están hechos los puertorriqueños”, destacó la ejecutiva.

Soraya Sánchez, productora y creadora de “Objetivo Fama”, afirmó que “se alinearon las estrellas” para esta edición al lograr una mejor oportunidad para conectar con el público mediante este popular venue, además de aprovechar las ventajas de la televisión tradicional y el streaming.

Soraya Sánchez, productora y creadora del "reality" musical de Telemundo Puerto Rico, aseguró que "las estrellas se alinearon" con la próxima edición del programa. ( Suministrada / Valeria Flores )

“Ha sido un reto inesperado llevar un proyecto de televisión al Distrito T-Mobile, pero lo vamos a lograr y el público estará muy contento con el resultado”, destacó la productora.

Como antesala a la competencia, la producción reunirá a integrantes de la pasada edición, incluyendo a su ganador Dionicio Matos para el evento “Objetivo Fama: El Concierto”, el próximo domingo 16 de agosto en la Plazoleta Banco Popular del Distrito T-Mobile.

Asimismo, Telemundo Puerto Rico transmitirá un especial sobre el proceso de audiciones el próximo 22 de agosto a las 8:00 p.m. La revelación de los 18 concursantes oficiales se emitirá en otro programa especial el 30 de agosto, en el mismo horario.

Esta temporada no contará con límite de edad para sus participantes.