Dionicio Matos, ganador de Objetivo Fama 7, arranca una nueva etapara en su carrera al lanzar “Te amaré”, su primer sencillo desde que se coronó ganador del exitoso reality musical y el primer adelanto de su álbum debut que lanzará el próximo mes.

Tras conquistar al público con su voz, carisma y autenticidad en la competencia de Telemundo Puerto Rico, el artista presenta una parte de su futura producción discográfica donde buscará reflejar su esencia y demostrar la versatilidad que desea proyectar como intérprete.

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En vez de escoger una canción bailable para su debut, Dio prefirió optar por una balada cargada de sentimiento, una elección que muestra una faceta más íntima y emocional de su persona.

“Lo predecible era salir con una canción bailable, pero como artista quiero mostrar versatilidad y conectar con ese lado sentimental y emocional que también forma parte de mí. ‘Te amaré’ representa exactamente eso”, destacó el venezolano, en declaraciones escritas.

El tema compuesto por Eix y producida por Jay Music, habla del amor en todas sus formas, e invita a quienes escuchen a vivir el presente, valorar el tiempo de calidad y disfrutar cada momento junto con las personas que hacen el día a día especial.

La inspiración detrás del tema nació de una conversación entre el mismo Dionicio y el compositor, quienes descubrieron que ambos compartían experiencias muy similares relacionadas con sus abuelas. A partir de esos recuerdos surgió una canción llena de sentimiento que, al finalizarse, reveló un mensaje mucho más amplio y universal.

“Mientras conversábamos sobre nuestras experiencias con nuestras abuelas, comenzaron a surgir las ideas para esta canción. Cuando la terminamos, nos dimos cuenta de que ‘Te amaré’ puede dedicarse a una abuela, a un abuelo, a una madre, a un padre, a una pareja, a un amigo o incluso a una mascota. Es un recordatorio de que nunca debemos dar por sentado el tiempo que compartimos con quienes amamos”, explicó Matos.

Este lanzamiento se da a un año de declararse ganador de “Objetivo Fama”, que regresó a la pantalla chica en Puerto Rico y Estados Unidos tras más de 15 años de estar fuera del aire. En cuanto al artista de 31 años, su talento vocal fue determinante para alzarse como, pero fue su personalidad la que terminó conquistando al público, logrando mantenerse en la delantera durante la etapa semifinal de la producción.

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Con una actitud positiva, humildad, una sonrisa permanente, una energía eléctrica y una conexión genuina con la audiencia, Dio se convirtió en uno de los participantes más queridos de la competencia. Por consiguiente, el venezolano persigue llevar esa misma autenticidad a su carrera musical, presentando un tema que refleja el corazón del artista que el público conoció.

Nacido el 21 de octubre de 1995, Dionicio descubrió su pasión por la música desde los siete años. Desde temprana edad encontró en el canto una forma de expresar sus emociones, conectar con sus vivencias y transformar historias personales en canciones capaces de tocar a otros. Su formación comenzó en agrupaciones de gaita y festivales infantiles en Venezuela, experiencias que marcaron el inicio de un camino artístico que hoy continúa con el respaldo del público.

Para Dionicio, la música representa ese canal que le permite ser él mismo, compartir emociones y crear un puente con personas que han vivido experiencias similares. Su propósito en esta etapa será inspirar a quienes persiguen sus sueños y demostrar que la pasión, la disciplina y la perseverancia pueden abrir caminos.

“Te amaré” ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Deezer y todas las principales plataformas de música digital.