La segunda gala de la octava edición de “Objetivo Fama” transcurrió entre grandes interpretaciones, emociones y decisiones que comenzaron a marcar el rumbo de los participantes. En esta ocasión, el público fue testigo de la despedida de la colombiana Valeva, quien no contó con el favor del público para permanecer en la competencia que se transmite los domingos a las 8:00 de la noche por Telemundo Puerto Rico.

La selección musical de esta gala se enfocó en que los talentos tuvieran el reto de demostrar su capacidad vocal, interpretación y química junto a sus compañeros, detalla el comunicado de prensa.

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La noche comenzó con Issabella y Jhoangel, quienes interpretaron Olvídame y pega la vuelta, en la versión de Marc Anthony y Jennifer López.

Patricia, quien había recibido el pase de inmunidad en la gala anterior, asumió el reto de cantar como solista, lo que se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche. La participante interpretó Estúpida, de La India, enfrentándose por primera vez de manera individual al escenario bajo esta dinámica de la competencia, agrega la nota de prensa.

La jornada continuó con Yul, D’ La Torre y Khris, quienes interpretaron Mientes también, de Sin Bandera; seguidos por Tony y Victoria, con Estoy enamorado, en la versión de Thalía y Pedro Capó. Por su parte, Valeria y Jay.L llevaron al escenario Todo vuelve a empezar, en la versión de Luis Fonsi y Laura Pausini.

La competencia continuó con Fabyan y David, quienes interpretaron Noches de fantasía, de Joseph Fonseca; Sheniel y Paola, con El dolor de tu presencia, de Jennifer Peña; y Mike y Alexis, quienes presentaron Como quien pierde una estrella, de Alejandro Fernández. La noche cerró con Valeva y Stephanie, quienes interpretaron Sin él, de Marisela.

Momentos de tensión

En esta segunda gala, el panel de jueces estuvo completo con la integración de Norberto Vélez, quien se unió a Ana Isabelle, Cristina Eustace y Héctor “De Playmaker” Torres para evaluar el desempeño de los participantes.

La tensión llegó al momento de conocer el resultado de la votación del público. Tony recibió el 52 % de los votos para permanecer en la competencia, asegurando así su pase a la próxima gala. Como resultado, Valeva se convirtió en la primera participante en despedirse de Objetivo Fama, poniendo fin a su trayectoria en esta octava edición.

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Por su parte, Fabyan y Jhoangel quedaron amenazados y ahora dependen nuevamente del respaldo de la audiencia para determinar su permanencia en la competencia.

Jay.L recibió de los jueces el pase de inmunidad y aseguró su permanencia en la próxima gala. Como parte de este beneficio, tendrá la oportunidad de enfrentarse al escenario como solista y demostrar su talento de manera individual.

Los seguidores de Objetivo Fama pueden votar por su favorito a través de objetivofama.net y convertirse en parte fundamental de esta competencia. Cada voto puede marcar la diferencia para que su participante favorito continúe persiguiendo el sueño de convertirse en la próxima estrella de Objetivo Fama.