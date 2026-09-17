Este jueves, la compañía a cargo de la popular franquicia de videojuegos Grand Theft Auto, Rockstar Games, dio a conocer el listado oficial con los artistas y exponentes de la música que participarán en la sexta entrega de la saga.

La empresa anunció su asociación con Atlantic Records y presentó la colección de 34 canciones originales e inéditas que se podrán escuchar de manera exclusiva en las estaciones de radio y discotecas del juego, el cual se lanzará el próximo jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Este álbum especial con la banda sonora del juego estará disponible para comprar también en un formato físico, con ediciones en vinilo, CD y para escuchar en streaming. La lista de exponentes incluye una amplia variedad de géneros.

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El CD vendrá con dos discos y tendrá un precio aproximado de $20, mientras que el vinilo estándar costará alrededor de $60.

También se podrá obtener una edición limitada, que tendrá un costo de $150, e incluirá dos discos transparentes con tonos magenta y material artístico exclusivo del videojuego.

¿Qué artistas podrán escucharse en GTA VI?

Entre los cantantes y artistas que capturarán la energía vibrante del mundo de Leonida y Vice City en temas musicales pegajosos, se encuentran:

Travis Scott

Future

Metro Boomin

Yung Lean

PinkPantheress

Fred again

Morgan Wallen

Rauw Alejandro

Keith Richards

CA7RIEL & Paco Amoroso

Los primeros seis sencillos se lanzaron hoy en plataformas de streaming, incluyendo “RHYNO” de Travis Scott, producido por Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, “Sexy Magic” de CA7RIEL y Paco Amoroso con PinkPantheress y “That’s It” de Yung lean, Future y Metro Boomin.

El resto de las canciones y artistas permanecerá en secreto hasta la fecha del estreno. Los temas se pueden escuchar en YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y Amazon Music.

A través de redes sociales, diversos artistas han comenzado a confirmar su participación en el proyecto, compartiendo imágenes con el concepto artístico del juego.