Después de años de rumores, filtraciones, retrasos y teorías, Rockstar finalmente puso las cartas sobre la mesa. Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y desde hoy ya se puede preordenar.

La compañía confirmó dos versiones. Una edición estándar de $79.99 y una Ultimate Edition de $99.99. Y como era de esperarse, la primera pregunta que surgió fue sencilla: ¿qué te dan esos veinte dólares adicionales?

Antes de contestarla, hay algo importante que debes saber. GTA VI llegará únicamente con su campaña para un jugador. Nada de una nueva versión de GTA Online desde el día uno. El lanzamiento estará centrado en la historia de Jason y Lucía, una pareja criminal inspirada en el concepto clásico de Bonnie y Clyde que terminará envuelta en una conspiración a través de Leonida, la versión de Florida creada por Rockstar.

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Eso significa que quienes llevan años entrando a GTA V exclusivamente para jugar GTA Online deben ajustar expectativas.

Ahora sí, vamos a los veinte dólares adicionales.

La mejor forma que encontré de explicarlo es imaginar un centro comercial con cien tiendas. Todos pueden entrar al mismo centro comercial, recorrer los mismos pasillos y llegar a los mismos lugares. Pero quienes pagan un poco más reciben acceso a algunas tiendas adicionales, artículos exclusivos y actividades que el resto no tendrá.

Eso es exactamente lo que ofrece la Ultimate Edition.

Más vehículos, más ropa, más armas, propiedades exclusivas, personalización adicional y algunas actividades especiales dentro del mundo del juego. Pero la historia principal será la misma para todos.

La buena noticia es que no importa cuál edición compres. Quienes preordenen recibirán el Vintage Vice City Pack, un paquete de contenido inspirado en la época clásica de Vice City con artículos cosméticos, ropa, peinados y un vehículo exclusivo. Los jugadores que reserven digitalmente también recibirán un mes de GTA+ sin costo adicional.

Pero hubo otro detalle que llamó mi atención.

La edición física no incluirá un disco.

La caja estará ahí. El arte estará ahí. El valor de colección seguirá ahí. Pero dentro encontrarás un código para descargar el juego digitalmente.

Y aquí es donde comienzan las preguntas.

Por un lado, sabemos que a la industria le encanta lo digital. Vender directamente al consumidor elimina intermediarios y simplifica gran parte del proceso de distribución. Pero también estamos hablando de GTA VI, posiblemente el lanzamiento de entretenimiento más importante de esta década. Un producto que mueve miles de millones de dólares y que ha mantenido la atención del público por más de diez años.

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Por eso tampoco descarto que esta decisión tenga otro propósito: proteger uno de los secretos mejor guardados de la industria y reducir las posibilidades de filtraciones o intentos de piratear el contenido antes del lanzamiento.

La realidad es que no sabemos cuál de las dos razones pesa más. Tal vez son ambas.

Lo que sí sabemos es que Rockstar tomó la decisión de vender una caja sin disco para el lanzamiento de entretenimiento más esperado de esta década.

Y si ni GTA VI necesita un disco, entonces la pregunta es inevitable: ¿quién sí lo necesita?