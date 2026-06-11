Llegué a Los Ángeles para cubrir Summer Game Fest pensando que la conversación de la semana sería sobre quién tuvo la mejor presentación.

Después de ver los anuncios de PlayStation, Xbox y Nintendo, terminé con una conclusión diferente: todo el mundo le está huyendo a Grand Theft Auto VI (GTA IV).

Rockstar confirmó que GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026. Desde entonces, la pregunta para muchas compañías no parece ser cuándo lanzar su próximo videojuego, sino cuándo evitar lanzarlo.

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Y mientras más miro el calendario, más evidente se vuelve.

Agosto tendrá lanzamientos como Marvel Tokon: Fighting Souls, Star Wars Zero Company y Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. Septiembre llega cargado con Marvel’s Wolverine, Silent Hill Townfall, Control Resonant, Minecraft Dungeons 2 y Onimusha: Way of the Sword. Octubre tampoco se queda atrás con Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4 y Phantom Blade 0.

Pero cuando llegamos a noviembre, la historia cambia. El calendario luce sorprendentemente liviano justo antes de la llegada de GTA VI.

Esta semana vimos esa misma tendencia reflejada en las conferencias.

PlayStation abrió con un State of Play donde destacó Marvel’s Wolverine y varios proyectos para fortalecer su alineación de cara a la segunda mitad del año.

Xbox respondió con una de sus presentaciones más fuertes en años, incluyendo Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Fable y varias sorpresas adicionales.

Nintendo tampoco se quedó atrás. Su Direct incluyó anuncios como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Kingdom Hearts IV y Xenoblade Genesis, reforzando aún más un calendario que ya estaba bastante congestionado.

Vistas por separado, estas presentaciones cuentan historias distintas. Pero cuando las juntas, aparece un patrón difícil de ignorar.

La industria completa parece estar apostando por agosto, septiembre y octubre.

Y tiene sentido.

Grand Theft Auto V ha vendido más de 215 millones de copias y se convirtió en uno de los productos de entretenimiento más exitosos de la historia. Su secuela no es simplemente otro lanzamiento grande. Es el tipo de juego capaz de dominar la conversación durante meses y absorber una parte enorme del tiempo y el dinero de los jugadores.

Por eso, la conclusión más curiosa de Summer Game Fest no tiene que ver con quién tuvo el mejor tráiler o la mejor conferencia.

Rockstar no presentó un showcase.

Rockstar no mostró un nuevo avance.

Rockstar ni siquiera estuvo en el escenario.

Y aun así, fue la compañía que más se sintió durante toda la semana.