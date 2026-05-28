La evolución de las gafas inteligentes ya no se trata solamente de quién tiene el mejor gadget. Lo que estamos viendo es cómo compañías como Meta, Google, Samsung y Apple comienzan a posicionarse para lo que podría convertirse en la próxima gran plataforma tecnológica después del celular.

Meta arrancó primero con las Ray-Ban Meta y logró algo importante: que unas gafas inteligentes se sintieran normales. No como un experimento raro estilo Google Glass. Y eso tiene mérito, porque fueron los primeros en convencer a mucha gente de ponerse una cámara y una inteligencia artificial en la cara todos los días.

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Pero, esta semana, Google respondió en su evento Google I/O y dejó claro que esto ahora estará en otro nivel.

Porque Google no llega solo. Llega con Android, Gemini, sus teléfonos Pixel y, más importante todavía, con Samsung.

Y honestamente, esa combinación es peligrosa.

Samsung tiene una distribución gigantesca de teléfonos, relojes inteligentes y wearables alrededor del mundo. Google tiene el sistema operativo y la inteligencia artificial. Cuando unes ambas cosas, lo que hay no son solamente gafas inteligentes, sino un ecosistema completo conectado entre sí.

En este punto, empieza a verse más como Android versus Apple que simplemente Meta versus Google.

Pero Meta también tiene una ventaja enorme: la gente.

Porque mientras Google domina plataformas y Samsung domina hardware, Meta lleva años aprendiendo cómo interactuamos. Qué vemos, qué compartimos, qué nos llama la atención y cómo reaccionamos emocionalmente dentro de redes sociales.

Y ahora las gafas llevan eso a otro nivel.

La inteligencia artificial ya no estaría aprendiendo solamente del Internet. Ahora aprende viendo lo que tú ves: qué miras, dónde caminas, qué productos observas, con quién hablas, qué captura tu atención.

El verdadero negocio detrás de estas gafas no son los lentes. Es la data humana contextual.

Mientras, Apple sigue observando desde atrás.

Lo interesante de Apple es que casi nunca llega primero. Pasó con smartphones, relojes inteligentes y earbuds. Normalmente, deja que otras compañías experimenten, cojan los cantazos y descubran los problemas antes de entrar con una versión más refinada.

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Debido a estos factores, esta pelea es tan interesante.

Meta abrió el camino. Google y Samsung parecen estar construyendo el ecosistema más completo. Y Apple probablemente está esperando el momento correcto para entrar.

La gran pregunta no es quién hará las mejores gafas.

La verdadera pregunta es quién logrará convertirlas en el próximo dispositivo indispensable de nuestras vidas.

Porque hace diez años, Google Glass fracasó porque el mundo no estaba listo. Hoy, la inteligencia artificial necesita ver, escuchar y entender contexto humano en tiempo real.

Y por primera vez, la industria tecnológica parece convencida de que el próximo gran dispositivo no estará en tu bolsillo.

Va a estar frente a tus ojos.