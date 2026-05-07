Lo que está pasando con la inteligencia artificial no es, simplemente, una evolución. Es un cambio de juego completo.

Hace años vimos algo parecido con Blu-ray y HD DVD. No ganó el mejor necesariamente. Ganó el que se metió en más casas, en más dispositivos, sin complicarle la vida a la gente.

Ahora mismo la conversación está mal enfocada. Todo el mundo está pendiente a si Gemini, Copilot, ChatGPT o si Claude es más inteligente. Pero eso no es lo importante.

En una presentación de Lenovo, durante Lenovo Tech World, estaba en la misma tarima gente de NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm y Microsoft. ( Red social X )

La pregunta real es otra: ¿cuál va a estar contigo todo el tiempo?

Porque hacia allá es que vamos. A un mundo donde tú no abres una app para usar inteligencia artificial. Es la inteligencia la que te sigue. Te montas en el carro y ya sabe que estás guiando. Llegas a tu casa y cambia el contexto. Entras, y otro dispositivo continúa la conversación. Subes al cuarto y sigue ahí, sin que tengas que repetir nada.

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Cero fricción.

Pero para que eso funcione, alguien tiene que ganar terreno. Porque esto no funciona si cada cual está por su lado.

Y eso fue lo que vi en enero, en el evento de tecnología más importante del mundo, el Consumer Electronics Show.

En una presentación de Lenovo, durante Lenovo Tech World, estaban en la misma tarima gente de NVIDIA, AMD, Intel, Qualcomm y Microsoft. No compitiendo. Alineados. Como diciendo, “esto no lo gana uno solo”.

Eso no es normal.

Y después viene otro movimiento interesante: Apple integrando tecnología de Google para potenciar lo que viene siendo su nueva generación de AI.

Pero ojo, Apple no está entregando el control, está haciendo lo que mejor sabe hacer: quedarse con la experiencia. Hoy usa Gemini. Mañana puede usar otra cosa. Pero tú sigues dentro de su ecosistema.

Ahí es donde está la verdadera pelea.

Porque mientras unos están tratando de ganar con el mejor modelo, otros están tratando de asegurarse de que tú no tengas que pensar en el modelo.

Por eso es que les están metiendo chips de AI a todo. Teléfonos, laptops, carros, hasta tu casa. No es moda. Es estrategia. Porque un sistema basado en apps no aguanta ese nivel de continuidad. Se rompe.

En cambio, cuando cada dispositivo está listo para correr inteligencia artificial, la experiencia fluye. Se mueve contigo. Se vuelve invisible.

Y cuando eso pase, ya tú no estás eligiendo qué app usar, eliges un ecosistema completo.

Tal vez no vamos a terminar con una sola inteligencia artificial. Pero sí parece que vamos camino a menos puertas de entrada… y más control concentrado.

Ahora, te pregunto:

¿A quién le vas… al combo de Lenovo, Microsoft y sus amigos, o a Apple y Gemini?