Grand Theft Auto VI ha provocado algo poco común en la industria de los videojuegos: todo el mundo se alejó de noviembre.

Desde que Rockstar Games estableció el 19 de noviembre como su fecha de lanzamiento, nadie parece querer colocar su gran videojuego cerca de lo que apunta a convertirse en uno de los eventos de entretenimiento más grandes de la historia.

Nintendo aparentemente no recibió el memo.

Como parte de la celebración del 40 aniversario de The Legend of Zelda, la compañía anunció que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará el 5 de noviembre exclusivamente a Nintendo Switch 2. Exactamente dos semanas antes de GTA VI.

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Pero esa fue solamente una de las grandes noticias de una presentación dedicada a celebrar cuatro décadas de una franquicia que comenzó en Japón en 1986 y se convirtió en una de las más importantes en la historia de los videojuegos.

Ocarina of Time debutó originalmente para Nintendo 64 en 1998 y su regreso va mucho más allá de mejorar los gráficos. Nintendo está reconstruyendo el juego para una nueva generación.

Ahora Link puede brincar y correr libremente utilizando nuevos comandos, la cámara se controla con el Right Stick y varias localidades fueron completamente remodeladas. El ciclo de día y noche ahora continúa sin importar dónde estés, las “cutscenes” fueron expandidas con “voice acting” y los personajes tienen mucho más diálogo.

También se añadió Threads of Time, una herramienta que te permite verificar tu progreso en la historia y saber cuál es tu próximo objetivo.

Una de las nuevas funciones más interesantes aprovecha directamente el micrófono del Switch 2. Puedes hacerle “hum” a una de las canciones que Link haya aprendido y el juego reconocerá la melodía para que Link la toque con su Ocarina. Incluso puedes hacerlo utilizando un instrumento real.

Súmale mejores tiempos de carga, sonidos renovados y música sinfónica orquestal, y queda claro que Nintendo no está tratando esto como un simple remaster de un clásico de 1998.

Pero Ocarina no fue el único anuncio grande.

Nintendo también confirmó que su primera película “live action” de la franquicia se llamará oficialmente The Legend of Zelda y llegará a los cines mundialmente el 30 de abril de 2027.

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La película es una producción de Nintendo, Arad Productions y Sony Pictures Entertainment y será una historia original basada en las historias, ideas y conceptos que The Legend of Zelda ha desarrollado durante sus 40 años. Eso significa que no estamos necesariamente ante una adaptación de Ocarina of Time, Breath of the Wild o algún juego específico.

Nintendo pudo celebrar cuatro décadas de Zelda mirando solamente hacia su pasado. En cambio, está modernizando uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos mientras prepara el salto de la franquicia al cine.

Y por si faltaba una demostración de confianza, Link comenzará su nueva aventura por Hyrule apenas 14 días antes de que medio mundo se vaya para Vice City.