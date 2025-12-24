En momentos de gran desafío, una conocida voz de la música popular puertorriqueña recuerda que celebrar este 25 de diciembre con mucho amor.

El cantautor José Nogueras exhortó al pueblo boricua a honrar el Día de la Navidad con sus seres queridos y apostar por la unión, solidaridad y amor en tiempos difíciles.

El intérprete compartió un mensaje en que dedicó al público el tema “Navidad siempre es amor”, enfatizando en la intención de obrar por el bienestar de quiénes te rodean “en un mundo que, a menudo, se siente desorientado por lo material”.

“En la canción subrayo que ‘la Navidad es un tiempo de amor y generosidad’, recordando que, a pesar de las injusticias y la maldad que a veces inundan el mundo, el espíritu navideño nos invita a celebrar el lazo familiar y comunitario”, destacó el mayagüezano. “Resalto la importancia de brindar amor y apoyo, especialmente a aquellos que más lo necesitan, reflejando el deseo de que las personas se ayuden mutuamente: ‘Dale tu mano al caído’” agregó.

La voz de “Casa pobre, casa grande” exhortó al público a reflexionar sobre las prioridades de uno mismo, así como las decisiones que se toman para el bienestar común.

“‘Navidad siempre es amor’, en esencia, es un llamado a mejorar y actuar con compasión, que todos tenemos la responsabilidad de ayudar y estar presentes, no solo en tiempos de alegría, sino también en momentos de dolor. La invitación a “brindar de lo mejor” es un recordatorio de que cada pequeño acto de bondad cuenta”, resaltó el artista.

“A través de “Navidad siempre es amor,” les envío un mensaje claro y sentido a mi pueblo: en tiempos difíciles, el amor y la comunidad son fundamentales. Esta canción no solo celebra la Navidad, sino que también fomenta un deseo colectivo de paz, solidaridad y amor, haciendo eco de la esperanza en un futuro mejor", concluyó.