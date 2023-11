Bendecido y repleto de trabajo, así se encuentra el cantante José Nogueras, quien está calentando los motores para el lanzamiento oficial de su nuevo álbum de Navidad número 41, que llevará el título de Parranda viene, parranda va.

El compositor expresó que el nuevo proyecto, que estará disponible desde el próximo martes, 7 de noviembre, tanto en formato físico como en plataformas de “streaming”, une a músicos de alta categoría para conjurar melodías simples que inspiren a cualquier boricua a desempolvar sus instrumentos y llevar el espíritu festivo a cualquier rincón de Puerto Rico.

“La calidad musical de esta producción viene bien fuerte, músicos que son llamados por los mejores directores del País para grabar, y logramos una vez más crear canciones que tengan un elemento que diga algún mensaje, pero que la persona que lo escuche no tenga que ir al Consevatorio para poderla cantar; que sea una melodía simple porque el pueblo canta simple. Aquí la receta es arroz y habichuelas”, sostuvo el boricua, quien ya lanzó un sencillo que lleva el título del disco.

En foto: El artista Diego García se encargó de inmortalizar a José Nogueras en una ilustración digital, que formará parte de la carátula de su disco número 41. ( Suministrada )

“Hay muchas personas, como doctores, hojalateros, no importa su profesión, ellos tienen un cuatrito en la casa, les gusta esa música, pero nunca llegaron a convertirse en cuatristas, se quedaron con él en un estuche o una pared cogiendo polvo. Pero llega la Navidad, lo desempolvan y se tiran las pocas que saben. Así que tienes que hacer canciones que lleven a esas personas a sacar el cuatro e irse a parrandear por ahí pa’ abajo con la familia”, enfatizó.

El compositor de canciones como Amada mía, Aquél bolero de ayer y Esta canción manifestó entusiasmo del trabajo detrás de esta producción al reiterar que, de manera extraoficial, se ha convertido en el artista en lanzar más álbumes de Navidad de manera consecutiva en el mundo.

“Hemos tenido la bendición de estar presentes y vigentes por 41 navidades”, dijo, al tiempo que destacó los retos detrás de ser un músico en la Isla del Encanto.

“Esto es una profesión difícil, como todas, pero esta requiere que tú te cuides, requiere que tengas mucho cuidado en no quedarte estancado, que puedas evolucionar sin perder tu esencia. Todo eso lo hemos podido lograr gracias a una gran salud que Dios nos ha brindado, porque sobrevivimos en el trayecto el cáncer, la cirrosis aguda, una operación de cuerdas vocales, así como otros incidentes y accidentes, así que estar aquí nuevamente es una bendición”, acotó.

Además, el boricua tomó un espacio para recordar al fundador de Plena Libre, Gary Núñez, quien falleció recientemente de cáncer de páncreas. Nogueras destacó el compañerismo del bajista, así como la apertura que este tuvo para darle oportunidades en los escenarios desde 1972.

“Gary siempre me tenía presente, me quería mucho. He sentido mucho su partida, no sé por qué me ha tocado un poco más de lo común, pero en cierta medida, con lo que estoy haciendo, voy a tener la oportunidad para decirle a la gente que lo quería mucho y que cada cosa buena que haga se la dedico a él”, expresó.

El mayagüezano también expresó conmoción al reconocer que en momentos vulnerables, todavía cuenta con las energías para seguir alegrando a boricuas en esta época festiva, incluso manifestando que algunos de sus fans no empiezan el “Christmas Season” en noviembre sin su música.

“Algunos dicen que sin mí no hay Navidad y yo soy muy cuidadoso porque aprendí que yo no soy la Navidad. Primero que todo, la Navidad es el nacimiento de Jesús, pero si no nos vamos por el plano cristiano, la Navidad tampoco soy yo, porque está Danny Rivera, Vicente Carattini y su esposa Nilsa Salas con los Cantores de Puerto Rico, Victoria Sanabria, Tony Croato...”, aseguró.

“Ahora lo que sí podemos reconocer es que he sido consistente. Tú pones los 41 discos en una gaveta, eliges uno a ojo cerrado, y un elemento en común que vas a percibir es que cada uno siempre tiene músicos que son virtuosos, mis discos tienen calidad, ahí no hay cualquier conguero, no hay cualquier bongocero. En fin, yo no soy la Navidad, yo soy el conjunto de gente buena”, enfatizó.

Nogueras tendrá una cargada agenda fuera de la Isla, pues realizará presentaciones en distintas localidades del restaurante Pa’l Campo en Florida entre el 14 y el 16 de noviembre, y luego se encontrará con la trovadora Victoria Sanabria para un espectáculo en el Teatro Trail en la ciudad de Miami. Mientras que, para el 9 de diciembre, visitará el Land-O-Lake’s Heritage Park en Tampa, Florida, para darle sabor navideño a la diáspora puertorriqueña.