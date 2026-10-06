Con una trayectoria ininterrumpida y llena de éxitos, el cantante Junny Ramos quiere tirar la casa por la ventana, transportar a su público a la época más memorable del merengue y celebrar en grande sus 40 años en la música con un gran bailable.

El artista, quien desde los 13 años comenzó a abrirse paso en el género tropical en agrupaciones como Los Kenton y Tempo Dominicano, para luego dejar una huella imborrable en Los Sabrosos del Merengue y asumir liderazgo como cofundador de la orquesta Wao!, aseguró en entrevista telefónica con Primera Hora que no toma este hito a la ligera.

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A sus 53 años, sostiene con firmeza su compromiso de mantener vivo no solo el estilo musical, sino su impacto en la cultura popular de Puerto Rico.

“No todo el mundo puede decir que tiene una carrera de 40 años ininterrumpida. La razón principal por la que estoy haciendo este evento bailable es en homenaje al bailador de esos tiempos”, expresó Ramos sobre el festejo pautado para el próximo 17 de octubre en el Salón Las Rosas.

Pero la velada solo será para repasar algunas de las más de 60 canciones de su repertorio, el encuentro también busca rendir tributo a una figura fundamental en la difusión del merengue en la Isla: Luis Morales, expropietario del icónico Salón Villarreal, espacio donde múltiples exponentes encendieron la pista y consolidaron sus carreras.

El merenguero sostuvo que ese anhelo de reconectar con la esencia de los míticos salones de baile de los años 80 y 90 fue precisamente lo que motivó la elección del Salón Las Rosas como el venue ideal para este show.

“Queremos que cuando la gente entre al Salón Las Rosas se sienta como si estuviera en el Villarreal. Llevan años que desaparecieron los salones de baile y este lugar tiene todos los atributos de un verdadero salón de baile de esa época”, destacó el intérprete de éxitos como “Amor en la escuela”, “La condena” y “Mátame mi amor”.

Un junte histórico y lealtad a la esencia

Ramos indicó que el espectáculo está pensado para llevar a los asistentes por un viaje de nostalgia de principio a fin.

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La puesta en escena iniciará con la apertura del grupo Fuera de Liga, seguido por la presentación solista de Junny Ramos —donde estrenará temas de su nueva producción “Amor que no se olvida”—, y el gran cierre reunirá en un mismo escenario a Wao! y al Reencuentro de Los Sabrosos del Merengue, junto a invitados especiales como Arnaldo Vallellanes y Carlitos Bermúdez.

“Los Sabrosos del Merengue y Wao! fueron dos grupos totalmente distintos en estilo, en formato de concepto creativo y en sentimientos también. No es lo mismo haber estado en Los Sabrosos como un integrante más, a pasar a ser fundador de Wao! junto a Julio César Muñoz y José Ramón ‘Papucho’ Encarnación, donde fuimos socios y propietarios de un concepto de orquesta”, expuso Ramos sobre la naturaleza de integrar dos de los conceptos más reconocidos del merengue boricua, asegurando que ambos proyectos le brindaron lecciones valiosas sobre el negocio del entretenimiento.

Más allá del aprendizaje profesional, el artista enfatizó que el mayor tesoro de estas cuatro décadas ha sido el aspecto humano.

“El reconocimiento a los compañeros es lo más primordial que me he llevado; la fidelidad de hermanos. En Los Sabrosos, con los integrantes que pasaron mientras yo estuve formando parte, siempre fuimos grandes amigos y más que compañeros, hermanos. Esa es una de las experiencias más bonitas”.

Pese a las transformaciones que ha experimentado la industria musical con el auge de los ritmos urbanos, Ramos resaltó que este evento reafirma la importancia de permanecer fiel a la elegancia y al estilo del merengue tradicional.

“Yo he sido fiel creyente y defensor de la imagen del artista e intérprete de merengue formal. Lo que me ha dado esa validez dentro de la industria en Puerto Rico es mantener la calidad, cuidar el instrumento vocal y no desviarme de lo que soy”, concluyó.

Los boletos para el bailable de aniversario de Junny Ramos están disponibles a través de PRticket.com.