Una lucha de titanes.

Eso es lo que se avecina para la edición 27 de los Premios Latin Grammy, donde Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía y Jorge Drexler son los artistas más nominados.

Todos cuentan con siete menciones cada uno y compiten en las categorías de álbum, canción y grabación del año. Todos llevan estilos muy variados en su música, que van del reggaetón, a la música alternativa con inspiración del folclore, el pop, y hasta un poco de rock.

La mayoría de los nominados se encuentran en los treinta años de edad, menos con la presencia de un astro venerado como Drexler, que está a días de cumplir 62 años.

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Aunque no todo está dicho, les siguen muy de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte con seis menciones cada una, incluyendo las propias para grabación del año, álbum del año y canción del año. El rapero argentino Milo J con cinco nominaciones y el candidato a mejor nuevo artista Arath Herce, que tiene cuatro, se encuentran también entre los principales nominados.

Mirándolos a todos desde las alturas está nuevamente Edgar Barrera, quien entre sus 10 nominaciones compite en las categorías de productor y compositor del año, además de figurar en dos de las nominadas a canción del año.

La ceremonia de los Latin Grammy se transmitirá en vivo por televisión el 12 de noviembre desde el MGM Grand Las Vegas y promete ser una noche de apuestas altas, pues los cuatro actos empatados con el mayor número de nominaciones han sido previamente galardonados por La Academia Latina de la Grabación.

Ca7riel & Paco Amoroso son los ganadores más recientes en incorporarse a los de poseedores del Latin Grammy el año pasado. Drexler es el máximo ganador del grupo con 16, le sigue Rosalía con 11.

Pero ¿cómo es que llegamos a este grupo tan competitivo? A continuación, una descripción de sus álbumes nominados y de sus proyectos musicales.

Rosalía, “LUX (Complete Works)”

Desde que se anunció que la estrella catalana Rosalía lanzaría un álbum multilingüe, inspirado en la vida de santas, comenzaron a sonar las campanas de una probable nominación al Latin Grammy y las sospechas se confirmaron el miércoles por la mañana cuando “LUX (Complete Works)” fue nominado a álbum del año. Rosalía ganó como mejor nuevo artista en 2017 por su debut “Los Ángeles” y desde entonces ha sido una favorita de la academia con lanzamientos como “El mal querer” y “Motomami”. Para la 27ª edición de los Latin Grammy, su himno de despecho “La Perla” con Yahritza y Su Esencia, el cual ha dicho que está inspirado en “Rata de dos patas” de Paquita La Del Barrio, fue nominado a grabación y canción del año. Rosalía compite también en las categorías de canción pop, álbum de música alternativa, canción en lengua portuguesa y video musical versión corta.

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Jorge Drexler, “Taracá”

Cada vez que Jorge Drexler gana un Latin Grammy, el músico originario de Uruguay parece estupefacto ante el reconocimiento de la academia, aunque ya debería estar acostumbrado con tres Latin Grammy a la canción del año en su haber. Nuevamente compite su categoría fuerte por “¿Cómo se ama?” y también se medirá en las ternas de canción alternativa, álbum cantautor, canción cantautor y canción de raíces. Esperamos que esta vez vaya con un discurso preparado.

CA7RIEL & Paco Amoroso, “FREE SPIRITS”

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso causó sensación desde su debut de 2024 “BAÑO MARÍA”, que los llevó a un concierto Tiny Desk celebrado, giras internacionales y fama desmedida que luego criticaron en su subsiguiente álbum “PAPOTA”. Ese segundo disco les hizo entrar por la puerta grande a los Latin Grammy como nominados al álbum del año y ganadores de cinco gramófonos, incluyendo mejor álbum de música alternativa. Tras esto intentaron volver a lo esencial y hacer una introspección espiritual ayudados por Sting. El resultado es el álbum nominado “FREE SPIRITS”, que incluye a la candidata a canción del año “Hasta Jesús tuvo un mal día”. También buscarán premios de canción pop/rock, álbum de música alternativa y video musical versión larga por “FREE SPIRITS (The Film)”.

Karol G, “Tropicoqueta”

La estrella colombiana Karol G lo dio todo por los géneros afrocaribeños en “Tropicoqueta”, su álbum fusión de música urbana latina con merengue, salsa, bachata, vallenato y hasta un poco de tecnocumbia; ella misma se transformó en una rumbera para la portada. Lejos de limitarse a la música tropical, incluyó música regional mexicana y fue recompensada. Su dueto con Marco Antonio Solís, “Coleccionando heridas”, está nominado a grabación y canción del año, mientras que “Ese hombre es malo” se medirá para canción regional mexicana. En el campo de música urbana, también es una de las contendientes fuertes. La primera artista femenina en ganar el premio de álbum de música urbana se medirá de nuevo en este apartado, al igual que fusión/interpretación urbana e interpretación de reggaetón.

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Otros nominados destacados

Además de Laferte, nominada por su álbum “FEMME FATALE”, y Estrada por “Vendrán suaves lluvias”, los nominados al álbum del año son Anitta por “EQUILIBRIVM”, Carín León por “MUDA”; Milo J por “La vida era más corta” y Rawayana por “¿Dónde es el after?”.

La codiciada categoría de mejor nuevo artista, que este año se cambió para limitar la participación a artistas con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados, creció este año para incluir a 11 contendientes. Los nominados son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La canción del año se decidirá también entre “Dime” de Estrada, “Femme Fatale” de Laferte, “Humano” de Juanes y Vivir Quintana; “Mi gran amor” de Santana con Becky G; “Nilo” de Zanna y “Solifican12”de Milo J.

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año, convirtiéndose en el primer músico urbano latino en recibir este galardón.

Aquí la lista completa de nominados:

Grabación del año:



Álbum del año:



Canción del año:



Mejor nuevo artista:



Pop

Mejor álbum pop contemporáneo:



Mejor álbum pop tradicional:



Mejor canción pop:



Electrónica

Mejor interpretación de música electrónica:



Urbana

Mejor interpretación urbana:



Mejor interpretación de reggaetón:



Mejor álbum de música urbana:



Mejor canción de rap/hip hop:



Mejor canción urbana:



Rock

Mejor álbum de rock:



Mejor canción de rock:



Mejor álbum de pop/rock:



Mejor canción pop/rock:



Alternativa

Mejor álbum de música alternativa:



Mejor canción alternativa:



Tropical

Mejor álbum de salsa:



Mejor álbum de cumbia/vallenato:



Mejor álbum de merengue y/o bachata:



Mejor álbum tropical tradicional:



Mejor álbum tropical contemporáneo:



Mejor canción tropical:



Cantautor

Mejor álbum cantautor:



Mejor canción cantautor:



Regional Mexicana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi:



Mejor álbum de música banda:



Mejor álbum de música tejana:



Mejor álbum de música norteña:



Mejor álbum de música mexicana contemporánea:



Mejor canción regional mexicana:



Instrumental

Mejor álbum instrumental:



Tradicional

Mejor álbum folklórico:



Mejor álbum de tango:



Mejor álbum de música flamenca:



Mejor canción de raíces:



Jazz

Mejor álbum de jazz latino/jazz:



Cristiana

Mejor álbum cristiano (en español):



Mejor álbum cristiano (en portugués):



Lengua Portuguesa

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa:



Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa:



Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa:



Mejor álbum de samba/pagode:



Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña:



Mejor álbum de música sertaneja:



Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa:



Mejor canción en lengua portuguesa:



Niños

Mejor álbum de música latina para niños:



Clásica

Mejor álbum de música clásica:



Mejor obra/composición clásica contemporánea:



Medios Visuales

Mejor música para medios visuales:



Arreglo

Mejor arreglo:



Diseño de Empaque

Mejor diseño de empaque:



Composición

Compositor del año:



Producción

Mejor ingeniería de grabación para un álbum:



Productor del año:



Video