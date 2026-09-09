Luis Fonsi, una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel internacional, anuncia oficialmente Mar Infinito World Tour 2027, su esperada nueva gira mundial, que recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

Puerto Rico, su tierra natal, será el punto de partida de la gira el próximo 20 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuya venta de boletos se llevará a cabo a partir de mañana a través de ticketera.com. A partir de hoy, nuevas ciudades y fechas serán anunciadas semanalmente en las redes sociales de Fonsi.

El nombre Mar Infinito nace de una conexión profundamente personal y, al mismo tiempo, universal. Así como el océano une continentes, la música ha sido el vehículo que le ha permitido llevar sus canciones alrededor del mundo y crear vínculos con públicos de diferentes culturas.

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El mar y el escenario han sido siempre dos de los lugares felices de Fonsi. De esa conexión nace el nombre de esta nueva gira. La palabra “MAR” tiene además un significado muy especial en su vida: el cantautor lleva esas letras tatuadas como homenaje a las iniciales de su esposa, Águeda, y de sus hijos, Mika y Rocco.

“El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte. ‘Mar Infinito’ representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente”, expresó Fonsi.

Mar Infinito World Tour 2027 llega además en un gran momento para Luis Fonsi, quien este año ha colocado dos canciones en el número uno de la radio. Una muestra más de la versatilidad que ha marcado su carrera: la misma voz capaz de tocar nuestra fibra más sensible con sus poderosas baladas también puede ponernos a bailar con sus temas más rítmicos.

“Cambiaré” alcanzó el #1 en los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard y en múltiples países, mientras que su más reciente sencillo, “Me Despido”, también ha logrado importantes posiciones en radio, incluyendo el #1 en Argentina y Chile, a poco más de tres semanas de su lanzamiento.

Con Mar Infinito World Tour 2027, Fonsi se prepara para regresar a los escenarios con un recorrido por distintas etapas de su carrera, reuniendo canciones que han marcado generaciones como “Imagíname Sin Ti”, “Quisiera Poder Olvidarme de Ti”, “Aquí Estoy Yo”, “No Me Doy por Vencido”, “Corazón en la Maleta”, “Échame la Culpa”, “Despacito”, “Date la Vuelta”, “Imposible”, “Calypso”, junto a sus éxitos más recientes, “Cambiaré” y “Me Despido”.

Esta será la gira más ambiciosa de la carrera del ganador de multiples Latin GRAMMY®, con una gran puesta en escena, tecnología de última generación, un espectacular diseño de iluminación y una producción audiovisual de gran formato, pensados para llevar cada canción a una nueva dimensión sobre el escenario.