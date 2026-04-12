La sencillez del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se impuso durante su interacción con un chofer del servicio de transporte Didi en su reciente visita a México. El artista compartió la dinámica que se dio a su llegada al país para asuntos de trabajo, y que quedó grabada por el conductor, quien posteriormente le pidió autorización para publicarla.

Si bien la amabilidad del chofer se reflejó desde el inicio, la emoción creció al reconocer que se trataba del famoso responsable de temas como “Despacito”, “Aquí estoy yo” y “Panamá”, entre tantos.

A preguntas del chofer sobre el lugar de origen de su pasajero, se enteró que se trataba de un boricua. “¿Conoces Puerto Rico?”, le preguntó el intérprete, mientras el conductor se le quedaba mirando por el espejo retrovisor.

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“Al que creo que conozco es a ti porque, no sé… ay, dime, o si me estoy equivocando. te pareces a un cantante”, indagó entre risas, a lo que el artista bromeó con un “Soy Ricky Martin”. Con incredulidad, el conductor le cuestionó: “¿Eres Luis Fonsi?”. La confirmación del galardonado intérprete lo llenó de entusiasmo. “¡No manches, neta! ¡Ay, qué gusto!”, le confesó.

Dentro de la interacción, el también admirador le compartía diversas expresiones de incredulidad y emoción. “Estoy que no me lo creo”.

Más adelante, el artista expresó su sorpresa al ser mencionado en la emisora radial que escuchaban, en la que comenzó a sonar el éxito “Cambiaré”. “¿Tú sabías esto?”, le preguntó al chofer, quien le aseguró que no, y que se trataba de una transmisión en vivo. Ambos comenzaron a interpretar varias estrofas.

Más tarde, el chofer le reveló que además de su labor para la plataforma de transporte, también suele subir contenido en sus redes sociales sobre experiencias en su trabajo. “Grabo a todo el mundo y al final les pido permiso”.

El cantante compartió el video en sus redes sociales. “Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México”, escribió.

Luis Fonsi expresó que su visita a México sería de unos tres días para compromisos profesionales, y que se preparaba para su gira en noviembre.