Letras cargadas de honestidad forman parte de su estilo en el panorama musical. Desde sus inicios, la legendaria intérprete urbana puertorriqueña La Sista se ha distinguido por llevar en sus creaciones desahogos y reflexiones de su paso por la vida o experiencias ajenas con relatos que alientan su pluma.

El sencillo emotivo “Mi oración” refleja ese compromiso de mostrarse tal cual es, con su lado vulnerable al entonar sus frustraciones y esperanzas. La canción se incluye en su reciente EP de cinco temas “Ms Verza”, en el que se adentra en diversos ritmos para, como sugiere su título, demostrar una vez más su lado versátil al interpretar.

“Trata sobre lo que es la hipocresía, la traición, el perdón”, destacó pensativa en su análisis. “Es una canción que quise hacer porque todos los seres humanos necesitamos creer en algo. En mi caso, yo creo en papá Dios. Hay otras culturas que pueden creer en Buda, en los santos. Hay una base espiritual, independientemente de la creencia de quien la escucha”, dijo, y aclaró que “no es un tema de religión”.

Parte del relato se inspira en los momentos de dificultad que ha atravesado. “Ahí estoy pidiéndole a Dios, que es en quien creo, ‘ayúdame a perdonar a los que me han fallado’, pero ayúdame también a pedir perdón a las personas que yo les he fallado porque nadie es perfecto. Hablo a los que se ríen de frente conmigo, pero detrás me apuñalan. Pido por mi mamá, mi viejita, que tiene principios de Alzheimer y siempre digo ‘Señor, ayúdame, dame la fuerza para cuidarla y que yo no tenga que soltarla en un asilo como hacen muchos, que ella pueda tener su calidad de vida’”, prosiguió.

Con voz potente, Maidel Amador Canales canta parte de su cotidianidad. No rendirse lo ha visto como una obligación. “Yo he cogido tantos golpes que en los momentos en que me he caído, que he tenido todas esas traiciones, por eso es que la canción dice que me he refugiado solamente en papá Dios”, mencionó, y compartió su interés en llevar un mensaje de ánimo a quien lo necesite. “Cuando a lo mejor he necesitado consejos, o esa palmadita, o esas palabras de aliento, nunca las he tenido. Yo creo que he sido yo misma, cuando hablas contigo frente al espejo, que te dices ‘Maidel, tienes que levantarte, Maidel, tienes que reír’”.

De hecho, más allá de solo cantar, ha comenzado la práctica de publicar en sus redes sociales mensajes de esperanza para quien esté atravesando una circunstancia difícil. “Estoy compartiendo todo ese contenido, dando esos mismos mensajes de motivación, de aliento, de ‘sigue creyendo en ti, que no pasa nada’, ‘¿te caíste?, levántate’, porque son las mismas palabras que ellos necesitan las que yo necesité en algún momento y nadie me las dijo”, confesó sobre su interés, y afirmó que “hoy me siento más fuerte”.

Además de “Sexto sentido”, que lanzó en marzo, la producción discográfica “Ms Verza” incluye “Flow Wakanda”, “Tortura” y “Cruz y cara”. “Yo siento que tengo un talento bien versátil, lo mismo te puedo cantar un trap, que un merengue o un reguetón. De los cinco temas, ninguno se parece al otro. Son diferentes estilos y lo hice con la intención de que la gente viera todos los sabores que yo te puedo dar”, sostuvo enfática. “Si quiero perrear, ‘déjame poner ‘Sexto sentido’, pero si quiero escuchar algo un poquito más trap, entonces déjame escuchar ‘Flow Wakanda’. Para cada ‘mood’, tienes una canción”.

El EP incluye sonidos “afrobeat” y merengue fusionado con reguetón.

El año pasado, la revista Rolling Stone la incluyó en la lista de las 100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos con el tema “Destino cruel” (2007), que cantó con la colaboración de Divino.

“Para mí es un honor. Yo siempre he sido una artista más de acá del patio. Rolling Stone tiene un prestigio de años, y que me reconociera y me pusiera ahí en esa lista, con artistas como Tego Calderón, Ivy Queen, Wisin y Yandel, Karol G, entre otros de los que están ahora mismo... Para mí es como poner un granito de arena y representar el género femenino también”, expresó con entusiasmo. “Que se me pudiera reconocer es como que no he trabajado en vano. Es bien bonito”.

El camino no ha sido fácil, pero no se quita. “Hace muchos años, cuando estuve en mi mejor momento, que era cuando yo estaba grabando con (Daddy) Yankee, con Ivy Queen, Domingo Quiñones, que estaba en una antesala de los Grammy con Residente, ahí el que era mi manejador tuvo una situación legal. Tuvo que cumplir y ahí yo tuve que parar porque, prácticamente, yo caí presa con él porque él no quiso darme el ‘release’ (terminación de contrato), y ahí mi carrera se paró”, lamentó. “Traté de tocar muchas puertas para seguir y nadie me abrió. No los culpo tampoco, porque esto es un negocio al final del día. Yo estaba en un contrato y era como que ‘no voy a invertir dinero en vano’ ”, prosiguió sobre uno de varios momentos amargos que ha enfrentado en su trayectoria.

“Es un mundo bien fuerte y más que yo vengo de una época donde no estaban las plataformas digitales y nosotros no teníamos tanto conocimiento ni éramos tan expertos en cuestión de lo que son las regalías mecánicas de composición y otras cosas. Nosotros, prácticamente, cobrábamos el show, pero aquellos que tienen un poquito más de conocimiento de lo que eran las regalías se quedaban con ellas. Yo soy una más de esas artistas que vivió esa época donde otros se beneficiaron más de eso que yo”, expuso. “Lo bueno es que nunca es tarde para aprender. Ahora yo estoy en una compañía que me está dando la mano para organizar todo lo que es mi catálogo”.

Su resiliencia la mantiene motivada a seguir trabajando en nuevos proyectos. “No me rindo. Sigo con mis ganas de seguir luchando. Yo miro para atrás y veo todas las caídas y hasta donde he llegado, que estoy todavía en pie luchando por mi sueño”, manifestó con orgullo la voz de éxitos como “Freshy”, “Anacaona” y “Se desvive por ella”, y puntualizó cuánto ha logrado usando de fuerte su talento interpretativo.

“Siento que soy una guerrera, que soy una inspiración para muchas personas porque no me rindo. Mucha gente me ha visto en muchas facetas, los que son verdaderos fanáticos, que me han seguido, y ven lo que ha sido mi lucha, porque yo realmente he cogido el camino más difícil porque nunca he usado mi cuerpo, ni me he ido por la parte física ni nada para vender mi música”, precisó enfática. “Siempre he creído en mi talento y estamos ahora en una época donde, a veces, el talento no tiene ni prioridad. A veces tiene más prioridad la controversia, lo explícito, lo vulgar, y está chévere porque cada cual, yo no critico a nadie, pero mirando para atrás, ver que todavía sigo apostando a lo que es un talento puro y luchando por mis ideales y representando lo que es mi raza, y guerreando por los sueños… Lo que he logrado al día de hoy, que soy parte de la historia del género urbano, eso es más que un orgullo para mí”.