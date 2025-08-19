Ana del Rocío y Ana Marta Arraiza están listas para transportar al público a un excepcional viaje de emoción, humor y nostalgia con el concierto íntimo “Las dos caras de Ana… No te confundas" el próximo 22 de agosto, a las 8:00 de la noche, en Moneró Café Teatro and Bar.

Las cantantes unirán sus voces en un espectáculo especial en el establecimiento ubicado en el Bellas Artes de Caguas que explorará sus pasados a través de las baladas y canciones icónicas de las décadas de los 70, 80 y 90 que dejaron una huella imborrable en varias generaciones.

“Realizar este show es atreverme a cantar y contar lo que aún no conocen de mí”, expresó Ana Marta Arraiza, quien aseguró que los espectadores la conocerán más allá de su gestión como maestra de canto e integrante del grupo Caribe Gitano.

El público también será un participante activo en esta velada, donde podrán cantar, reír y recordar esos temas que han acompañado sus vivencias, amores, desamores y alegrías.

“Desde hace mucho tiempo he deseado ser parte de un espectáculo que combina la música con el humor, dos artes que me apasionan. El público va a reír, emocionarse y disfrutar de los éxitos musicales que marcaron una época, y sobre todo, a descubrir qué hay detrás de Las Dos caras de Ana,” comentó Ana Del Rocío.

A través de anécdotas, risas y confesiones, las dos Anas compartirán historias personales y profesionales que han moldeado sus trayectorias artísticas en una puesta en escena llena de complicidad.

Los boletos de “Las dos caras de Ana... No te confundas” están a la venta en Ticketera.