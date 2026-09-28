El cantautor puertorriqueño Lenny Tavárez se apoderó hoy del escenario de la NFL en el Hard Rock Stadium, llevando “Pa’ Lo Bonito” al partido inaugural de la temporada 2026 de los Miami Dolphins frente a los Kansas City Chiefs.

Tavárez llevó un sonido marcadamente latino a uno de los escenarios deportivos más importantes de Miami con “Pa’ Lo Bonito” el tema de salsa que forma parte de su recién lanzado EP, 8. Producida por el reconocido productor Sergio George, la canción ocupa actualmente la posición número 6 en la lista Hot Tropical Songs de Billboard.

La presentación de hoy marcó otro momento importante en esta nueva etapa musical de Tavárez, llevando su evolución más allá del género urbano a un escenario de la NFL y conectando la música latina, el deporte y la cultura de Miami en un mismo espacio.

PUBLICIDAD

“Pa’ Lo Bonito” representa uno de los lados más personales de 8, un proyecto de ocho canciones inspirado en ocho capítulos del amor y en la propia historia de Tavárez junto a su esposa, Natasha Nazario. La canción celebra a las personas y los momentos que hacen que la vida valga la pena, mientras muestra la exploración de Tavárez dentro de la salsa a través de la voz y la composición que han definido su carrera.

Lanzado a principios de este mes, 8 lleva a Tavárez por sonidos que incluyen reguetón, salsa, cumbia y afrobeat, continuando la expansión de su identidad musical mientras se mantiene fiel al sonido y a la narrativa que lo han convertido en una de las voces más reconocidas de la música latina.

La presentación de hoy llevó esa evolución al Hard Rock Stadium durante el partido inaugural de los Dolphins, posicionando a Tavárez y “Pa’ Lo Bonito” en la intersección entre la música latina y uno de los escenarios deportivos más importantes del país. El momento marca un paso más en la continua evolución musical de Tavárez, llevando sus raíces puertorriqueñas y su sonido en expansión a nuevos escenarios y audiencias.