Lindsey Sterling, la violinista conocida por fusionar la música clásica con la electrónica y el pop desde su cuenta de YouTube, regresa a Puerto Rico con su nueva gira mundial titulada Duality.

Su espectáculo está programado para este sábado 26 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall.

Esta es la tercera ocasión que la virtuosa del violín y también compositora se presenta en la Isla. A nivel musical combina diferentes géneros modernos en su presentación: pop, rock, electrónica, hip hop y música clásica. La estadounidense también presenta composiciones originales y también clásicos de grandes genios como Beethoven, Mozart y Vivaldi.

PUBLICIDAD

Pero lo que más llama la atención es que la artista norteamericana utiliza sus estudios en ballet y danza aérea en sus presentaciones arrojando originalidad, estilo propio y distinción.

Sterling ha ganado múltiples premios desde su aparición en “America’s Got Talent”. Sus canciones han ocupado los primeros lugares en las listas de popularidad de Billboard y sus videos en YouTube. El público disfrutará de temas que ha hecho famosos como “Halo Theme Song”, “The Upside”, “Crystallize”, “Survive”, entre muchos otros.

Los boletos están a la venta en ticketera.com La producción está a cargo de José Dueño.