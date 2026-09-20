El reconocido cantautor Ricardo Montaner regresó al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para ofrecer dos conciertos memorables en complicidad con un público con el que ha construido una relación excepcional a través de varias generaciones. La velada musical se dio luego de tres años alejado de los escenarios de la isla.

Durante ambas funciones el artista deleitó desde los primeros acordes. “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo”, “Déjame Llorar” y “Bésame”, que fueron cantadas de principio a fin por un público que no acudió solamente a escuchar un repertorio, sino a reencontrarse con una parte de su propia historia, detalla el comunicado de prensa.

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“Quiero que sepan que todas estas canciones las tengo en mi corazón”, expresó Montaner desde el escenario.

“El Último Regreso” recorre más de cuatro décadas de una trayectoria que ha dejado algunas de las canciones más reconocidas de la música en español. Pero las dos presentaciones en San Juan demostraron algo que va más allá de la permanencia de un repertorio: la capacidad de esas canciones para seguir encontrando nuevas generaciones sin perder a quienes las hicieron suyas desde el comienzo, asevera la nota de prensa.

Uno de los momentos de mayor intensidad llegó con el medley de “No Me Entregues Tu Amor”, “Corazón Fracturado”, “Necesito de Ti” y “La Chica del Ascensor”, cuando el coliseo volvió a transformarse en un coro multitudinario.

Uno de los momentos de reflexión llegó antes de interpretar “La Gloria de Dios”. Montaner se refirió a los recientes terremotos ocurridos en Colombia y Venezuela y manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas. Las pantallas mostraron un código QR destinado a canalizar donaciones, convirtiendo ese momento del concierto en un llamado concreto a la solidaridad.

La historia de Puerto Rico

La Isla ha ocupado un lugar determinante en la trayectoria de Ricardo Montaner. Aquí protagonizó récords de asistencia en el Centro de Bellas Artes y escribió algunos de los capítulos más singulares de su carrera. Entre ellos está El Suceso, como fue bautizada la jornada extraordinaria en la que Montaner ofreció tres conciertos en un mismo día, en tres ciudades diferentes de Puerto Rico, repasó la comunicación escrita.

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El artista realizó El Suceso en dos oportunidades, convirtiéndolo en uno de esos acontecimientos que ayudan a explicar por qué su relación con Puerto Rico trasciende ampliamente una gira, un concierto o una época.

Décadas después, las dos noches de “El Último Regreso” en el Coliseo de Puerto Rico vuelven a sumarse a esa historia compartida.

“Quiero darles las gracias por acompañarme. Quiero que sepan que Puerto Rico tiene para mí un lugar muy especial en el corazón”, dijo Montaner durante el concierto.

Las dos presentaciones en el Coliseo cerraron la etapa de “El Último Regreso” por Estados Unidos. La gira continuará ahora en Altos de Chavón, República Dominicana, antes de cruzar el Atlántico hacia Europa, donde ya tiene varias fechas agotadas, y posteriormente continuar por distintos países de Latinoamérica.