“Bien feliz y bendecido”, así se manifestó Danny Mejía Romero, Mister Mundo 2024, quien pisó hoy Puerto Rico por primera vez luego de su histórica victoria en el festival de belleza que se celebró el pasado mes de noviembre desde Vietnam.

Tras cinco semanas árduas de trabajo y levantarse con el primer título internacional para la Isla del Encanto, el soberano manifestó su euforia de “poder besar esta tierra” para encontrarse con sus compatriotas y familiares en el recibimiento realizado desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, donde finalmente abrazó a su papá y sus abuelos.

“Siento que tantas cosas han cambiado, y que muchas otras han pasado en tan poco tiempo, y al bajarme del avión, ver a mi papá y abrazarlo, es como si hubiera pasado una guerra. Son tantas las emociones que sentí y reconocer todo lo que pasó despúes, y ganar ese título en nombre de Puerto Rico”, expresó Mejía en entrevista telefónica con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Relacionadas Puerto Rico gana Mister Mundo

Danny Mejía llegó al mediodía al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. ( Suministrada )

El sanjuanero sostuvo que, en cuanto a esos cambios momentáneos, los recibe con todo el amor del mundo aún cuando no tenía las expectativas en coronarse como el campeón de la undécima edición del certamen.

“Me fui bien preparado, yo sabía que tenía todas las cualidades para ganar, pero al volver acá en tan poco tiempo, tantas cosas ha cambiado, desde llevar este título y decir que pude lograr algo que, hace unos meses, yo no me visualizaba haciéndolo, ni me visualizaba participando en esto, y ahora, no solo fui allá, sino que pude dar una digna representación, di mi todo”, apuntaló el boricua.

Danny Mejía celebró su triunfo junto a Valeria Pérez, Miss Mundo Puerto Rico 2024. ( Suministrada )

“Mi labor no ha terminado, apenas está empezando, y yo estoy bien listo para llevar el nombre de Puerto Rico en alto”, resaltó Mejía, quien viajará próximamente hacia Londres para comenzar sus labores oficiales en Miss World Organization, franquicia que tiene a cargo también la competencia de belleza masculina.

“Ahora tendré una responsabilidad de organizarme y ver en qué capacidad puedo usar mi título para poder apoyar causas como la del Consejo Renal de Puerto Rico, así como otras entidades benéficas en otras partes del mundo”, expresó Mejía, asegurando estar bien puesto para llevar el legado de “belleza con propósito” del organismo.

Pero el boricua adelantó que tendrá otra oportunidad para regresar a su Isla para celebrar la Navidad junto a su familia, así como sus dos perros, Yogi y Scooby, a quienes dijo estar loco por abrazar, jugar y descansar con ellos.

“Yo sé que sueno dramático, pero los tengo que abrazar, disfrutar una siesta con ellos, y después de tanta tensión allá, tantas cosas que han pasado, estoy agradecido de estar aquí y poder recargar energías con mi familia”, aseguró.