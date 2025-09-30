El artista puertorriqueño Bad Bunny se mostró este lunes “emocionado” por “amigos, familia, Puerto Rico y toda la gente latina”, tras el anuncio de que actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026.

“Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien”, declaró el conocido como ‘Conejo malo’, en una entrevista con Zane Lowe y Ebro Darden en ‘Halftime Headliner Special de Apple Music’.

PUBLICIDAD

Bad Bunny marcará con esta actuación otro hito más en su carrera, ya que será el primer artista latino en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, rememoró que cuando se enteró de la noticia estaba en medio de un entrenamiento y “fue muy especial”.

A su juicio, “es el resultado de hacer las cosas con corazón, siempre dar lo mejor” y trabajar con pasión.

“Siempre hago todo con propósito y, claro, a donde voy siempre represento y siempre pongo a mi país y mi música. Todavía estoy definiendo lo que voy a hacer en este show, pero va a estar bueno”, explicó el cantante.

Bad Bunny precisó que le gusta “sorprender” a sus fanáticos y por eso siempre “guarda y mantiene todo en secreto”.

“Sigo con hambre de conquistar y de mostrarle a la gente lo que puedo hacer. Es una locura porque siento que todos ya saben de lo que soy capaz. Pero yo todavía quiero sorprender: ‘mira, puedo hacer esto, mira, puedo hacer esto’. Eso es lo que me gusta y estoy muy agradecido de vivir este momento con toda mi gente”, expresó el artista.

Por último, mencionó que su intención es “disfrutar y abrazar el momento” y pretende mostrar su música, su cultura, “gozar y divertirse”.

Tras concluir su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny se prepara para su nueva gira mundial, ‘Debí Tirar Más Fotos’, que arrancará los días 21 y 22 de noviembre en República Dominicana, y continuará por Latinoamérica, Europa y Asia, y culminará el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica.