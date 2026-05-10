La banda panameña Los Rabanes validó que sus 30 años en la música no han sido en vano tras el apoyo de un público fiel y enérgico que se dio cita la noche del sábado en el Coca-Cola Music Hall. Formada por Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas, la banda supo montar el party con su concierto Tres Décadas y una Actitud en el famoso recinto.

La velada musical, que contó con una treintena de temas, contó con invitados como, Javier Hiram de Vivanativa, Guillermo Novellis de la banda argentina La Mosca, Los Chinchillos, Gustavo Gonzalez de Black Guayaba, Jorge Arraiza de Fiel a la Vega; Ismael Flores de Algarete, Charlee Way, Lennox y Algareplena.

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Los Rabanes entonaron temas como “Electric Ave” y “Mal presentimiento”, detalla el comunicado de prensa. El primer invitado de la velada musical, fue Javier Hiram de la popular banda Vivanativa con quien Los Rabanes interpretaron el tema “Acetona”.

El segundo invitado fue Guillermo Novellis de la banda argentina La Mosca, que antes de cantar le dijo a Emilio: “están celebrando sus 30 años, estás hecho un pibe”. Seguido el líder de La Mosca entonó “Perfidia”.

Con su estilo único y excéntrico Los Chinchillos fueron los terceros invitados y avivaron el ambiente con “La Muchachita”.

Luego para dar inicio al tema “Money”, Emilio, quien se mantuvo interactuando con el público dijo: “quiero hacer una encuesta aquí, si tú no tienes chavos, nadie te quiere, es verdad o es mentira. A dónde están las mujeres que se enamoran del corazón de un hombre. Pregunto, tú le pagarías todo a tu jevo diciendo: ‘Papucho ven acá, qué quieres, crucero, qué quieres, juegos de la NBA’. Esta canción se llama Money y dice que sin dinero no hay amor. Quiero que se vayan calentando el corillo…”, agrega la nota de prensa.

A eso de las 10:30 de la noche para el éxito de Los Rabanes, “Bam Bam”, se unió a ellos el cuatrista puertorriqueno Cristian Nieves recibiendo los aplausos de los fans. Luego se unió a los anfitriones de la noche el cantante Gustavo González, de la agrupación Black Guayaba, para vocalizar el tema “Tus Caprichos”.

En tanto, para el tema “Benito” se unió a ellos Jorge Arraiza de Fiel a la Vega. Para el éxito “Señorita” se unió al show Ismael Flores de Algarete.

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Un momento emotivo de la noche fue cuando Los Rabanes recordaron a sus compañeros de la legendaria banda Enanitos Verde, que ha perdido ya a varios de sus integrantes originales, interpretaron el hit “Borracho y loco”.

No podía faltar el éxito “Commanding Wife” con Charlee Way y Lennox que fue coreada por toda la concurrencia.

Con el sabor de la plena se unió al banquete musical la agrupación Algareplena. Lennox regresó a la tarima para interpretar “La Maskara”.

Al filo de la medianoche, el concierto producido por Ivo Terrero de Terrero Music Entertainment culminó con el tema “Everybody” para el que Emilio les pidió a todos los invitados subieran a la tarima.

Como preámbulo al show, la velada musical contó con la música de Yadira y el Zoológico, una banda que mezcla pop rock latino, electrónica y sonidos alternativos.