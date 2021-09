“Ellos son mariguanos, pero son mis hermanos, y los quiero yo así”.

Sin tapujos a lo que opine una buena parte de los boricuas, Los Rivera Destino se lanzaron hasta con los tenis puestos para cantarle a bolerazo limpio a la amistad... y la marihuana.

Con un juego de versos en los que mencionan diferentes nombres del cannabis, el trío compuesto por Fernando Tarrazo, Antonio Sánchez y Carlos Figueroa entonan “Mis amigos”, su más reciente sencillo que abraza al bolero, pero con un contenido lírico que no habían tocado de lleno bajo este género musical.

“Queríamos dentro del disco hacer un bolero tradicional pero que no fuera la temática tradicional. Estamos acostumbrados a escuchar bolero y que sea de amor en general, y esta habla sobre la amistad y otros temas que entendimos que no se habían cubierto en el género del bolero”, explicó Antonio.

“Mis amigos” está inspirado en esas amistades que no comparten los mismos intereses, pero pese a las diferencias hay hermandad.

“Esta canción no es necesariamente de cannabis, es una canción sobre la amistad y lealtad. La escribí pensando en estos dos individuos (señalando a Antonio y Carlos) y con ellos la terminamos de escribir. La canción básicamente viene del corazón, es algo que yo vivo y yo sé que mucha gente vive”, contó Fernando.

La producción, según revelaron, contó con el apoyo de sus familiares.

“La cuestión política y social está naturalmente por el tema, que es cannabis, pero el cannabis es una herramienta para describir los personajes de la canción. Para mí era bastante obvio que la gente se iba a ver identificada”, agregó al mencionar la aceptación que ha recibo el sencillo.

“Yo soy paciente (de cannabis) medicinal y lo consumo en mi diario vivir, y soy amigo de Fernando. Realmente está en nuestro diario vivir... ¿por qué no hablar sobre ello?”, compartió Antonio.

Sin miedo al qué dirán

El temor a que un asunto controversial como este perjudique su carrera artística es inexistente para Los Rivera Destino, quienes dejaron claro su apoyo a la legalización de la marihuana recreacional.

“Culturalmente se ha ido aceptado cada vez más y es algo que nunca debió haber sido ilegal”, opinó Fernando.

“Puerto Rico está cambiando. No hemos recibido mensajes de odio ni boicot, ha sido todo positivo hasta ahora. Dudo mucho que nos vaya a afectar”, dijo por su parte Carlos.

“Todavía es ilegal, pero no lo vemos como algo que nos puede afectar, al contrario, es algo que nos humaniza más y nos acerca más al fanático porque es lo que somos, no queremos mentirle a nadie y decir que nosotros no consumimos cannabis y que no estamos a favor de eso, es mentir”, planteó Antonio, al agregar que a través de su música procuran tener un “acercamiento sincero” con el público.

“Mis amigos” va acompañado de un video musical dirigido por Juan Botta. Fernando, como protagonista, aparece sentado solo en una mesa hasta que sus amigos llegan. Mientras la cámara se acerca y se aleja de Fernando, en la mesa se exhibe la “hierba”. Al momento de esta publicación, el video sumaba más de 180,000 “views” en YouTube.

Mira el video AQUÍ

“A mi abuela le gustó, a mi papá le gustó, a mi madre le encantó. De hecho, en esta canción el papá y el hermano de Carlos son los que están haciendo el silbido en la canción, y cantaron e hicieron voces”, indicó Fernando.

“La familia de nosotros está a favor también de esto. Somos personas que nos han criado así. No estoy diciendo que fuman o que son consumidores, son personas que entienden que podemos dar ese paso como sociedad”, manifestó Carlos.

Álbum en espera

“Mis amigos” llegó tras el lanzamiento del sencillo “Castigo”, que interpretan junto a Pedro Capó. Ambos son adelantos de lo que será el álbum debut de Los Rivera Destino bajo Sony Music Latin.

La producción contará con artistas invitados, pero los detalles todavía los tienen bien guardados.

“A principios del año que viene van a salir otras canciones antes del disco, y es que le estamos dando tanto y tanto cariño que estamos bien ‘pompiaos’ para ese lanzamiento”, comentó Fernando.

“El disco tiene un poquito de todo, tiene rock, merengue, de repente tiene cumbia, y también tiene unos ‘featuring’ bien chéveres. Estamos bien contentos del producto final”, sostuvo.