La querendona puertorriqueña Lourdes Robles regresa a su isla en diciembre para celebrar las fiestas junto a su público en su primer concierto navideño titulado Amor es Navidad, un variado espectáculo lleno de energía y mucho sentimiento. El evento se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el recién remodelado Ballroom del Hotel Marriott Resort & Stellaris Casino.

El ambiente cercano y privado permitirá a la artista interactuar con el público de manera íntima y brindarles lo mejor de su repertorio. Éxitos como Lo Amo, Que Dios se apiade de mí, Débil del Alma, Abrázame Fuerte y muchos otros no faltarán, al igual que la oportunidad de parrandear junto a los asistentes y entonar los clásicos navideños como Villancico Yaucano y el éxito anglosajón de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, junto a los bailarines que la acompañarán. La dirección musical estará a cargo de su director, Jorge Laboy; la coreografía por Carlitos Hernández, y el vestuario estará diseñado por el joven creador Reynaldo José Flores, de Reynaldo José Design Studio.

“Estoy genuinamente feliz de tener esta gran oportunidad de celebrar la Navidad con mi público, mis fans, amigos y la nueva fanaticada que sigue llegando y conociendo mis canciones gracias al alcance de las redes. Tengo el honor de haber grabado el clásico navideño Navidad es Amor junto a José Nogueras e Ismael Miranda y de haber participado en encendidos y fiestas, pero es la primera vez que me presento con mis éxitos y varios temas de esta época navideña tan especial e importante para nosotros en un espectáculo propio”, comentó por escrito Lourdes.

El espectáculo, bajo la producción de Producciones Sol de PR, contará además con la participación especial de la reconocida cantante Lucy Nevárez, quien estará acompañada por Pablo López y su grupo.

El Hotel Marriott se une a la velada con una experiencia renovada, luego de realizar una renovación total en su vestíbulo y en el Ballroom donde se llevará a cabo el concierto. Los asistentes podrán disfrutar de estacionamiento con una tarifa fija y tendrán la opción de un menú a la carta o una selección de entremeses servidos en la mesa por un costo adicional.

Los boletos para Amor es Navidad ya están disponibles a través de TicketCenter, visitando su página web, llamando al 787-314-7921, o a través de las redes sociales de Producciones Sol de PR.