El cantante y compositor nicaragüense Luis Enrique no oculta nunca la emoción que le causa poder presentarse en evento alguno en Puerto Rico, país al que dice vivir eternamente agradecido por las muestras de cariño que ha recibido y recibe a lo largo de su carrera.

De hecho, el salsero siempre ha destacado que muchos fanáticos latinoamericanos del género piensan que él es puertorriqueño.

“A mucha honra. En realidad Puerto Rico ha sido una gran plaza importante en mi carrera. Y no lo veo como una plaza de trabajo y nada más. Fue un tremendo escalón, el verdadero trampolín de mi carrera. El mercado de aquí, los boricuas abrazaron mi propuesta musical y gracias a ello pude despegar. El pueblo de Puerto Rico me abrazó, es como la historia del inmigrante que llegó a aquí, vino a buscar su razón de vida, su sueño y me acogieron y hoy día estamos aquí, haciendo lo mismo que nos apasiona, con mucho amor y respeto a ese pueblo”, dijo Luis Enrique, quien suma 35 años de carrera artística.

Este domingo, Luis Enrique participará en el evento “Sesiones desde la loma, número 2″, que se llevará a cabo en el Parque Agroturístico en Dorado, desde la 1:00 p.m., en donde artistas como Bobby Valentín y su orquesta, Johnny Rivera, Willito Otero, Ronald Borjas, Christian Alicea, Michelle Brava, Kayvan Vega y Norbert Vélez, entre otros, compartirán su talento en la tarima.

“Creo que subiré a cantar tarde-noche”, dijo Luis Enrique, quien no quiso soltar prenda sobre los cinco a seis temas que cantará en el evento.

“Es que esa es la sorpresa. Norberto (Vélez, el presentador del proyecto ‘Sesiones desde la loma’), me pidió unas canciones que a él le gustan de mi repertorio. Obviamente no podré complacer a todo el mundo dado el concepto del evento y que habrá otros grandes artistas en tarima, pero de seguro que van a gozar”.

Luis Enrique ( Suministrada )

Luis Enrique, quien hoy cumple 61 años, elogió el proyecto musical que realiza Vélez, quien publica a través de la plataforma de YouTube entrevistas a cantantes de música tropical, además de darles un espacio para ejecutar su arte. El programa grabado y presentado a través de la plataforma de streaming, ha tenido una gran acogida internacional, sobre todo en Latinoamérica.

“Norbert me escribió hace uno meses y me hizo la invitación para cantar en Dorado. La fecha inicialmente se me hacía difícil porque estoy en el ‘Trayectoria Tour’, pero luego al surgirle la fecha del 1 de octubre ya sí tenía un espacio en la agenda y pude venir. Norbert ha dado un gran palo, ha sido un visionario con su proyecto; es muy importante por la audiencia y proyección que ha tenido, le ha permitido a mucha gente saber y tener claro que la salsa sigue viva, que hay que tenerla en cuenta”, dijo Luis Enrique, quien indicó que antes que termine el año espera poder grabar un programa de “Sesiones desde la loma” con Norbert en un uno y uno.

El salsero inició su carrera profesional en 1987 con el disco Amor de media noche. Dos años más tarde, en 1988, con el trabajo discográfico Amor y alegría (grabado en Puerto Rico en Ochoa Recording Studios), y el disco Mi mundo en 1989, rompió en grande en el mundo salsero internacional, y temas como Compréndelo, Desesperado, Tú no le amas, le temes, Volverte a ver, Lo que pasó entre tú y yo, Mi mundo, Solo, Yo no puedo ser tu amante, entre otros, lo catapultaron a a nivel internacional.

Ya, desde el 1990, asomaba un cambio radical en el género de la salsa y cobraba vida la llamada salsa romántica, en la que Luis Enrique, quien para la época vivió alrededor de ocho años en Puerto Rico, sería uno de sus cantantes icónicos en un momento dado.

Desde entonces, por las siguientes décadas, el veterano salsero y percusionista no ha dejado de ser creativo, de evolucionar, de nadar con la misma corriente en todos los cambios que ha vivido y vive hoy día el género salsero.

“Eso ha sido muy importante en que todavía mi música tenga vigencia. Esa disciplina de seguir creando, de ver cada proyecto que hago y/o enfrento como un reto, de ver la oportunidad de aportar, aunque sea un granito de arena en esto que cantamos y que tanto nos gusta. De no sentir ese reto, ver oportunidades de crear, entonces no lo hago”, explicó.

En el 2010, su tema Yo no sé mañana (composición de Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar), publicada en el disco Ciclos (2009), ganó un Grammy Latino como la Mejor Canción Tropical del año.

En el 2022, Luis Enrique estuvo en Puerto Rico en el Festival de salsa Frankie Ruiz en Mayagüez. Mientras, en el 2023, hace apenas unos meses, estuvo cantando en el Festival de las Flores en Aibonito. Luego de este fin de semana en Dorado, Luis Enrique dijo que hará algunas presentaciones más en la Isla, para entonces seguir con su “Trayectoria Tour” en Panamá, México y Estados Unidos.

“Vengo de grabar también mi participación en el especial del Banco Popular de Puerto Rico”. En el especial, que irá al aire en la televisión local este 3 de diciembre, cantará el tema Sombras nada más (Francisco Lomuto y José Maria Contursí).

“Sobre el ‘Trayectoria Tour’ seguimos publicando en las redes sobre las presentaciones y nos han seguido llegando oportunidades de trabajo. Estoy muy feliz con eso”, sostuvo.

Finalmente, Luis Enrique habló sobre el asunto de la llamada salsa urbana.

“La música sigue su evolución natural. Siempre ha ido así. De momento hay un grupo de jóvenes haciendo una salsa distinta y la están haciendo muy bien. Pero mira, ese sonido urbano que llaman, su contenido y arreglos, yo recomiendo que busquen un disco que publiqué en el 2000 titulado Evolución: oíganlo y me dirán si esa órbita que experimenté ahí no es lo urbano de hoy día. Y eso que hace muchos años de esa grabación, pero a eso me llevaron mi curiosidad y creatividad. Con Evolución te darás cuenta por dónde yo andaba en el 2000 y por dónde andaba mi cabeza. Creo que me adelanté un poco al tiempo y alguna gente no entendió por dónde yo venía. Creo que si yo saco algo de eso ahora mismo (Evolución), sería un palo”, concluyó.