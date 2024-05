Trabajar en la música desde los nueve años, crecer cuando el reguetón se convirtió en parte de la memoria colectiva, y dar su paso oficial como cantante de pop latino hace 10 años llevó a Luis Figueroa a retroceder y volver a pensar en quién quiere ser como artista.

Pero el triunfo con “Voy a ti”, disco donde fusionó la “clave” de la salsa con el “dembow” del conocido género urbano sin contratiempo alguno, así como conseguir una nominación a los últimos Premios Grammy por “Mejor Álbum Tropical”, llevó al boricua a abrazar su verdadero yo en los escenarios y manifestarlo con fuerza en su próximo proyecto, “Coexistencia”.

Su nuevo álbum surge tras la intención de reconocer su versatilidad en la música tropical y su amor por el género urbano. ( Vanessa Serra Díaz )

Figueroa contó en entrevista con Primera Hora que esta producción, que ya está disponible en diversas plataformas de “streaming”- lleva su ADN musical hacia otro plano al combinar elementos del rock en sus seis canciones nuevas, donde explora temas de amor y pérdida con una vulnerabilidad que la ha adquirido por su labor como cantautor.

“Yo me sentía atrapado en hacer un disco como este último que hice, no sentía el espacio para hacer algo como lo que logré ahora, pero no fue hasta finalizar la mayoría de estas canciones que reconocí que dentro de mí, vive lo que me inspiró a ser un salsero, el amor que le tengo a la música romántica, cómo yo escribo, y dentro de lo que me encanta de la música urbana, las letras más tirás, ese ‘swag’, con eso yo me identifico, y tuve que aceptar que no hay nada malo con eso”, expresó el salsero.

El artista manifestó también que la consistencia que hay en temas como “Todas menos una” y “Llorar bonito” -el más reciente sencillo de este EP- representan un lado de su persona con el que los oyentes se puedan identificar.

“Creo que todos hemos pasado por un momento doloroso, como tener una relación difícil, sufrir de depresión, o abusar de algún tipo de droga o alcohol. Y ha sido terapéutico, para mí, expresar y desahogarme sobre esos momentos y soltarlos. Estas son cosas que uno pasa y, a veces, la mejor terapia es hablar sobre ellos o componer sobre ellos, y de ahí nacen estas canciones”, expresó el salsero de 34 años.

No obstante, no todos son lágrimas en este lanzamiento, dado que el intérprete criado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania muestra su lado más pícaro en piezas como “Medusa”, dedicado a una mujer que lo hechizó con sus sensuales pasos de baile y carácter imponente, y “La diabla”, donde revela a la voz detrás de “La luz” pasándola difícil con un amor irresistible.

“Yo soy transparente en mi música, no me cohibo en hacer una canción por lo que piense Perensejo, si no pensaron mal en una canción que salió hace un año, inspirado en un hecho real, donde incitaba a la violencia contra las mujeres, que yo diga que esa mujer es ‘una diabla que, entre las sábanas, es una artista’, ¡bendito! Cualquiera diría que mis canciones son tan malas”, expresó el también compositor que ha trabajado para artistas internacionales como Sebastián Yatra, Llane y Manuel Turizo.

Con este proyecto, Figueroa busca seguir dando paso a la nueva generación de la salsa, compuesta por colegas como Christián Alicea, Moa Rivera y Merari, que le han dado un aire fresco al género tropical. El exponente, igualmente, aseguró que sigue aprendiendo de veteranos, como Vïctor Manuelle, a quien este lo acompañana como parte del “Retromántico Tour” del “Sonero de la Juventud” hasta el mes de agosto.

“Estoy coexistiendo en lo que más amo, con las uñas pintadas, usando ‘eyeliner’. No tengo traje de salsero, pero estoy haciendo canciones que son ‘salsa urbana’. Yo estoy rompiendo todas las reglas de lo que es un salsero, y me gusta hacerlo. Planto bandera por los salseros porque una de las cosas que más me enorgullece es vivir entre dos géneros musicales, yo puedo cantar salsa, pero muchos de los cantantes urbanos no pueden hacer lo que yo hago, yo puedo hacer lo que tú haces, pero tú no puedes hacer lo que yo hago”, expresó.

“Coexistencia” está disponible en todas las plataformas digitales.